March 3, 2024 / 03:45 PM IST

Anant Ambani – Radhika Merchant | అపర కుబేరుడు ప్రముఖ పారిశ్రామిక వేత్త ముఖేశ్ అంబానీ (Mukesh Ambani) కుమారుడు అనంత్ అంబానీ -రాధికా మర్చంట్‌ల ప్రీ వెడ్డింగ్‌ వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. గుజరాత్‌లోని జామ్‌న‌గ‌ర్ వేదికగా జ‌రుగుతున్న ఈ వేడుక‌ల్లో జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయి సెలబ్రిటీలు హాజరయ్యారు. అయితే ఈ వేడుకల్లో స్టార్స్‌ అందరూ డ్యాన్స్‌లు చేస్తూ అతిథిల్లో జోష్ నింపుతున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఇప్ప‌టికే ఖాన్ త్ర‌యం (అమీర్ ఖాన్, సల్మాన్ ఖాన్, షారుఖ్ ఖాన్) నాటు నాటు పాట‌కు స్టెప్పులేసిన జోష్ నింపారు. అలాగే బాలీవుడ్ జంట దీపికా పదుకొణె, రణ్‌వీర్ సింగ్‌లు కూడా డ్యాన్స్ చేసి అల‌రించారు.

ఇదిలావుంటే తాజాగా బాలీవుడ్ యువ కథానాయికలు జాన్వీ కపూర్‌, ఖుషీ కపూర్‌, అనన్య పాండే, సారా అలీఖాన్ క‌లిసి డ్యాన్స్ చేశారు. షారుఖ్ ఖాన్, అమితాబ్ బ‌చ్చ‌న్ న‌టించిన ఐకానిక్ మూవీ ‘కభీ ఖుషీ కభీ గమ్’లోని ‘బోలె చూడియాన్‌ బోలే కంగనా’ పాటకు ఈ నలుగురు క‌లిసి డ్యాన్స్ చేశారు. ఇక వీరు డ్యాన్స్ చేస్తుండ‌గా.. మ‌ధ్య‌లో ప్రముఖ బాలీవుడ్ ఫ్యాషన్‌ డిజైనర్ మనీశ్‌ మల్హోత్రా వ‌చ్చి కాలు క‌ద‌ప‌డం విశేషం. కాగా ప్ర‌స్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారాయి.

Celebrities including Janhvi Kapoor, Ananya Pandey, Manish Malhotra and Khushi Kapoor performed at the pre-wedding celebrations of Anant Ambani and Radhika Merchant in Jamnagar, Gujarat. pic.twitter.com/8QAqBT9yKL

— ANI (@ANI) March 3, 2024