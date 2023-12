Prashanth Neel Is Best Director In My Career Says Prabhas

Prabhas | నా 21 ఏండ్ల కెరీర్‌లో బెస్ట్‌ డైరెక్టర్‌ ప్రశాంత్‌ నీల్.. ప్రభాస్‌ కామెంట్స్ వైరల్

Prabhas | గ్లోబల్ స్టార్‌ హీరో ప్రభాస్‌ (Prabhas) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తున్న సలార్‌ (Salaar) రెండు పార్టులుగా రానుండగా.. Salaar Part-1 Ceasefire డిసెంబర్ 22న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. రిలీజ్‌ డేట్‌ తేదీ పడుతున్న నేపథ్యంలో ఏదో ఒక అప్‌డేట్‌ ఇస్తూ అభిమానులను ఖుషీ చేస్తున్నారు మేకర్స్‌.

December 15, 2023 / 12:29 PM IST

Prabhas | గ్లోబల్ స్టార్‌ హీరో ప్రభాస్‌ (Prabhas) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తున్న మోస్ట్ ఎవెయిటెడ్ ప్రాజెక్ట్‌ సలార్‌ (Salaar). యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీకి కేజీఎఫ్‌ ఫేం ప్రశాంత్‌ నీల్‌ (Prashanth Neel) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. సలార్‌ రెండు పార్టులుగా రానుండగా.. Salaar Part-1 Ceasefire డిసెంబర్ 22న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. రిలీజ్‌ డేట్‌ తేదీ పడుతున్న నేపథ్యంలో ఏదో ఒక అప్‌డేట్‌ ఇస్తూ అభిమానులను ఖుషీ చేస్తున్నారు మేకర్స్‌.

సలార్ మరో వారంలో సందడి చేయనుండటంతో ప్రభాస్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన మాటలు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. కేజీఎఫ్ డైరెక్టర్‌ గురించి మాట్లాడుతూ..ప్రశాంత్‌ నీల్ నా 21 ఏండ్ల కెరీర్‌లో ఉత్తమ డైరెక్టర్‌ అని చెప్పుకొచ్చాడు ప్రభాస్‌. గత 21 ఏండ్లలో నాకు ఒక్కసారి కూడా ఇలాంటి ఆలోచన రాలేదు. కేవలం నెలలోనే మేమిద్దరం చాలా క్లో్జ్‌ అయ్యాం. ప్రశాంత్‌నీల్‌తో భారీ కమర్షియల్‌ సినిమా చేస్తున్నానని చెప్పాడు ప్రభాస్‌.

ఇటీవలే సలార్ ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ సూరీడే (Sooreede) లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ను లాంఛ్ చేశారు మేకర్స్‌. సూరీడే గొడుగు పట్టి.. వచ్చాడే భుజం తట్టి చిమ్మ చీకటిలో నీడలా ఉండెటోడు.. అంటూ సాగుతున్న ఈ పాట సలార్, వరద రాజ మన్నార్‌ స్నేహం నేపథ్యంలో సాగుతూ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తుంది. తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో విడుదల చేసిన సూరీడే లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ నెట్టింట వ్యూస్ పంట పండిస్తూ.. టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్‌ నిలుస్తోంది. సలార్‌లో శృతిహాసన్ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోండగా.. జగపతిబాబు, బాబీ సింహా, ఈశ్వరీ రావు, శ్రియారెడ్డి, జాన్ విజయ్‌, సప్తగిరి, సిమ్రత్‌ కౌర్‌, పృథ్విరాజ్‌ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

సలార్‌లో మాలీవుడ్ స్టార్ హీరో పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్‌ వరదరాజ మన్నార్ ది కింగ్ పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని కేరళలో పృథ్విరాజ్‌ సుకుమారన్ హోం బ్యానర్ పృథ్విరాజ్ ప్రొడక్షన్స్‌ హౌజ్‌ విడుదల చేస్తుండగా.. నైజాంలో టాలీవుడ్‌ పాపులర్ ప్రొడక్షన్‌ బ్యానర్‌ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ సలార్‌ను రిలీజ్ చేస్తోంది. నార్తిండియాలో అనిల్‌ తడని AA Films ఈ సినిమాను విడుదల చేస్తుండగా.. ఇక ఓవర్సీస్‌లో సలార్‌ను Phars Film Co LLC విడుదల చేస్తోంది.

సూరీడే గొడుగు పట్టి..

సూరీడే సాంగ్‌ లుక్‌..

సలార్ ట్రైలర్‌..

సలార్ టీజర్‌..

నార్తిండియాలో..

#Salaar Domestic Distributors: ⭐️ North India: AA Films

⭐️ Telangana (Nizam): Mythri

⭐️ Karnataka: Hombale

⭐️ Tamil Nadu: Red Giant

⭐️ Andhra Pradesh: Multi

⭐️ Kerala: Prithviraj Productions pic.twitter.com/CeLIYrAmQw — Movie analyst (@e247ea412ddf4aa) November 19, 2023

ఓవర్సీస్‌లో..



నైజాం ఏరియాలో..

కేరళలో ..