Pranay Reddy Vanga Says About Prabhas Spirit

Pranay Reddy Vanga | ప్రభాస్‌ స్పిరిట్‌ ఎలా ఉండబోతుందంటే.. నిర్మాత ప్రణయ్‌ రెడ్డి వంగా మాటల్లోనే..

Pranay Reddy Vanga | యానిమల్‌ సినిమా బాక్సాఫీస్‌ వద్ద సూపర్ వసూళ్లతో దూసుకెళ్తూ వన్ ఆఫ్‌ ది ప్రొడ్యూసర్‌ ప్రణయ్‌ రెడ్డి వంగా (Pranay Reddy Vanga)కు లాభాల పంట పండిస్తోంది.సందీప్‌ రెడ్డి వంగా డైరెక్షన్‌లో ప్రభాస్‌ హీరోగా వస్తున్న ఈ చిత్రంపై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. యానిమల్‌ సక్సెస్‌ను ఎంజాయ్ చేస్తూనే మరో క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌ స్పిరిట్‌ (Spirit)తో బిజీగా కాబోతున్నాడు ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా.

December 27, 2023 / 09:20 PM IST

Pranay Reddy Vanga | యానిమల్‌ సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్టందుకున్నాడు డైరెక్టర్ సందీప్‌ రెడ్డి వంగా . ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్‌ వద్ద సూపర్ వసూళ్లతో దూసుకెళ్తూ వన్ ఆఫ్‌ ది ప్రొడ్యూసర్‌ ప్రణయ్‌ రెడ్డి వంగా (Pranay Reddy Vanga)కు లాభాల పంట పండిస్తోంది. యానిమల్‌ సక్సెస్‌ను ఎంజాయ్ చేస్తూనే మరో క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌ స్పిరిట్‌ (Spirit)తో బిజీగా కాబోతున్నాడు ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా. సందీప్‌ రెడ్డి వంగా డైరెక్షన్‌లో ప్రభాస్‌ హీరోగా వస్తున్న స్పిరిట్‌ చిత్రంపై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. ప్రభాస్‌ నటించిన సలార్ థియేటర్లలో కలెక్షన్ల వర్షం కురిపిస్తుందని తెలిసిందే. ఈ సక్సెస్‌ను ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అభిమానులు.

కాగా ఇప్పుడు ప్రభాస్‌ (Prabhas )ఫ్యాన్స్‌కు అదిరిపోయే అప్‌డేట్ అందించాడు ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా. స్పిరిట్‌ గురించి హింట్‌ ఇచ్చేసి అందరిలో ఫుల్ జోష్ నింపుతున్నాడు. ఓ చిట్‌చాట్‌లో స్పిరిట్ గురించి ప్రణయ్ మాట్లాడుతూ.. ప్రభాస్‌ కెరీర్‌లో తొలిసారి ఖాకీ డ్రెస్‌ వేసుకోబోతున్నాడు. సందీప్‌ రెడ్డి వంగా ఇప్పటివరకు డైరెక్ట్‌ చేసిన సినిమాల్లో హీరోయిజాన్ని చూపించినట్టుగానే స్పిరిట్‌లో ప్రభాస్ పాత్ర ఉండబోతుంది. ప్రస్తుతానికి స్పిరిట్ సినిమా గురించి ఇంతకంటే ఎక్కువ చెప్పలేనంటూ ముగించాడు ప్రణయ్‌ రెడ్డి వంగా.

యానిమల్‌లాగే సందీప్‌రెడ్డి వంగాతో కలిసి టి సిరీస్‌ అధినేత భూషణ్‌కుమార్‌ ఈ సినిమాను నిర్మించనున్నారు. యానిమల్‌ సీక్వెల్‌ యానిమల్‌ పార్క్ కు ముందే ఈ ప్రాజెక్ట్‌ ఉంటుందని కూడా గతంలోనే తెలిపారు. స్పిరిట్‌లో ప్రభాస్‌ పోలీస్‌ ఆఫీసర్‌గా కొత్తగా కనిపిస్తాడని సందీప్‌ రెడ్డి వంగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడని తెలిసిందే.

AA23 అప్‌డేట్‌..

పార్ట్‌ 1కు అదిరిపోయే మ్యూజిక్ ఆల్బమ్‌ అందించిన రాక్‌ స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ సీక్వెల్‌కు కూడా సంగీతం అందిస్తుండటంతో ఆల్బమ్‌పై అంచనాలు అమాంతం పెరిగిపోతున్నాయి. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌పై ఫస్ట్ పార్టును మించిన బడ్జెట్‌తో పుష్ప.. ది రూల్‌ను తెరకెక్కిస్తోంది.

సెలబ్రేషన్స్ మూడ్‌ స్టిల్స్‌..

National award winners for #PushpaTheRise – Icon Star @alluarjun and Rockstar @ThisIsDSP are here at the Grand Celebration ❤‍🔥 Celebrating the National Award Winners of TFI 💫#KoratalaSiva #NaveenYerneni #RaviShankar pic.twitter.com/3vUdxpV8v1 — Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) October 21, 2023

పుష్ప ది రూల్‌ రిలీజ్‌ అప్‌డేట్‌ లుక్‌ ..