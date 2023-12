Prabhas Salaar Trailer Part 1 Ceasefire Trailer Is Out Now

Salaar Trailer | కేజీఎఫ్‌ను మించిపోయేలా Salaar CeaseFire ట్రైలర్‌.. ప్రభాస్ ఎలివేషన్‌ అదిరిపోయిందంతే

Salaar Trailer | కేజీఎఫ్‌ డైరెక్టర్‌ ప్రశాంత్‌ నీల్‌ (Prashanth Neel), ప్రభాస్‌ (Prabhas) కాంబినేషన్‌లో వ‌స్తున్న Salaar Part-1 Ceasefire టీజర్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతూ.. మిలియన్ల సంఖ్యలో వ్యూస్ రాబడుతోంది. తాజాగా సలార్‌ (Salaar) పార్ట్‌ - 1 సీజ్ఫైర్‌ ట్రైలర్‌ వచ్చేసింది.

December 1, 2023 / 07:58 PM IST

Salaar Trailer | మూవీ లవర్స్ ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్న తెలుగు సినిమాల్లో సలార్‌ (Salaar) పార్ట్‌ – 1 సీజ్ఫైర్‌ ట్రైలర్‌ వచ్చేసింది. కేజీఎఫ్‌ డైరెక్టర్‌ ప్రశాంత్‌ నీల్‌ (Prashanth Neel), ప్రభాస్‌ (Prabhas) కాంబినేషన్‌లో వ‌స్తున్న ఈ చిత్రం రెండు పార్టులుగా రాబోతుంది. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన Salaar Part-1 Ceasefire టీజర్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతూ.. మిలియన్ల సంఖ్యలో వ్యూస్ రాబడుతోంది.

ముందుగా ప్రనకటించిన ప్రకారం ట్రైలర్‌ను లాంఛ్ చేశారు మేకర్స్‌.

దూరంగా ఉన్న ఒక ప్రాంతంలో విడదీయలేని స్నేహముండేది..అంటూ సాగే డైలాగ్స్‌ షురూ అయింది ట్రైలర్‌. నీ కోసం ఎరైనా అవుతా.. సొరైనా అవుతానంటూ.. సలార్‌కు స్నేహితుడికి మధ్య వచ్చే సంభాషణలు ఆకట్టుకుంటున్నాయి. నేనుండగా నా కొడుకు వరదరాజమన్నార్‌ను దొరగా చూడాలనేదే నా కోరిక అంటున్నాడు జగ్గూభాయ్‌. మొత్తానికి సినిమాలో ప్రతీ క్యారెక్టర్‌ ఎలివేషన్‌ ఓ రేంజ్‌లో ఉండబోతుందని ట్రైలర్‌తో హింట్‌ ఇచ్చేసి.. సినిమాపై సూపర్ హైప్ క్రియేట్ చేస్తున్నాడు.

కేజీఎఫ్‌ తరహాలో బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ మ్యూజిక్‌, హీరో ఎలివేషన్‌, యాక్షన్ సీన్లు, విజువల్స్‌ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా ఉన్నాయి. మొత్తం మీద కేజీఎఫ్‌ తర్వాత వస్తున్న ఈ చిత్రం ప్రశాంత్‌నీల్‌ మార్క్‌కు తగ్గట్టుగా అదిరిపోయింది. 3.47 సెకన్ల నిడివి గల ట్రైలర్‌ సినిమాపై అంచనాలను పెంచేసింది. కేజీఎఫ్‌లో హీరోయిజాన్ని ఎలివేట్‌ చేసే దృశ్యాలు గ్లోబల్‌ బాక్సాఫీస్‌ ను ఏస్థాయిలో షేక్ చేశాయో తెలిసిందే. ప్రశాంత్‌ నీల్‌ ఈ సారి మాత్రం కేజీఎఫ్‌ ప్రాంఛైజీని తలదన్నేలా ట్రైలర్‌ను కట్‌ చేసి ప్రభాస్‌ లెవల్‌ మరో రేంజ్‌కు తీసుకెళ్లాడనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.

మాఫియా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ టీజర్‌లో డార్క్‌షేడ్స్‌ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో వచ్చే స్టన్నింగ్‌ విజువల్స్‌ మధ్య సలార్‌గా రెబల్‌ స్టార్ ప్రభాస్‌ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ప్రశాంత్‌ నీల్‌ ఈ సారి అంతర్జాతీయ మాఫియా చుట్టూ తిరిగే కథాంశంతో సలార్‌ను తెరకెక్కించినట్లు ట్రైలర్‌ను చూస్తే అర్థమవుతుంది.

ఇక ఈ సినిమాను డిసెంబర్ 22న విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్‌ ప్రకటించారు. తెలుగుతో పాటు మరో నాలుగు బాషల్లో సలార్‌ విడుదల కానుంది.

