January 15, 2024 / 07:44 AM IST

Prabhas – Maruti Film | పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ గురించి తెలుగు సినీ ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే ఈయన హీరోగా వచ్చిన తాజా చిత్ర సలార్.. బాక్సాఫీసు వద్ద భారీ వసూళ్లు రాబడుతోంది. ఎవరూ ఊహించని స్థాయిలో బాక్సాఫీసులను షేక్ చేస్తున్న ఈ సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్టుగా నిలిచింది. అయితే ఇదే ఊపులో ప్రభాస్ ప్ర‌స్తుతం వ‌రుస ప్రాజెక్ట్‌ల‌ను లైన్‌లో పెట్టాడు. ఇప్ప‌టికే నాగ్ అశ్విన్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో ‘కల్కీ 2898 AD’ సినిమా చేస్తున్న డార్లింగ్ మ‌రోవైపు ప్ర‌శాంత్ నీల్‌తో ‘స‌లార్ పార్ట్ 2’ ను లైన్‌లో పెట్టాడు. అయితే ఈ రెండు సినిమాలు కాకుండా ప్ర‌భాస్ చేస్తున్న మ‌రో క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ రాజా సాబ్. ఈ సినిమాకు టాలీవుడ్ డైరెక్ట‌ర్ భలే భ‌లే మొగాడివోయ్ ఫేమ్ మారుతి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం షూటింగ్ జ‌రుపుకుంటున్న ఈ సినిమా నుంచి సంక్రాంతి కానుక‌గా ఒక సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు మేక‌ర్స్.

ఈ మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ ప్ర‌భాస్ ఫ‌స్ట్ లుక్ పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. ఈ పోస్ట‌ర్‌లో లుంగీలో ఉన్న ప్ర‌భాస్ వింటేజ్ డార్లింగ్‌ను గుర్తుకు తెస్తూ.. మాస్ లుక్ లో కనిపిస్తున్నాడు.. కాగా పోస్టర్ విడుదలైన క్షణాల్లోనే వైరల్ గా మారింది.

#TheRajaSaab It is… 👑

The whole team wishes you all a very Happy and Joyous Sankranthi! ❤️

𝐀 𝐑𝐞𝐛𝐞𝐥’𝐬 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐄𝐱𝐩𝐥𝐨𝐝𝐞𝐬 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝𝐰𝐢𝐝𝐞 𝐒𝐨𝐨𝐧 🌋#PrabhasPongalFeast #Prabhas

A @DirectorMaruthi film

Produced by @Vishwaprasadtg

A… pic.twitter.com/PfdFlzqjXY

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) January 15, 2024