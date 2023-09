September 16, 2023 / 06:59 PM IST

Prabhas-Maruthi Movie | ప్రభాస్‌ ఓ వైపు భారీ బడ్జెట్‌ సినిమాలు చేస్తూనే మరో వైపు మారుతితో ఓ మిడ్‌ రేంజ్‌ సినిమా చేస్తున్నాడు. చడి చప్పుడు లేకుండా ఆ సినిమా షూటింగ్‌ జరుగుతుంది. ప్రభాస్‌ కూడా ఈ సినిమా కోసం స్పెషల్‌గా డేట్స్ ప్లాన్‌ చేసుకోకుండా వీలైనప్పుడల్లా షూటింగ్‌లో పాల్గొంటూ సినిమాను పూర్తి చేస్తున్నాడట. ఇక ఈ ప్రాజెక్ట్‌పై ముందు నుంచే ఎక్కడలేని వ్యతిరేకత వచ్చింది. ప్రభాస్‌ లాంటి పాన్‌ ఇండియా హీరో.. వరుస ఫ్లాపుల్లో ఉన్న మారుతితో సినిమా చేస్తున్నాడని తెలియడంతో ప్రభాస్‌ అభిమానులు ఊగిపోయారు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ క్యాన్సిల్‌ చేయాలని ట్విట్టర్‌లో హ్యాష్‌ట్యాగ్‌ను సైతం ట్రెండ్‌ చేశారు.

కానీ ప్రభాస్‌ అవేమి పట్టించుకోకుండా ఈ సినిమాను సైలెంట్‌గా పూర్తి చేస్తున్నాడు. అయితే ఆ మధ్య ఈ సినిమా సెట్స్‌ నుండి లీకైన ఫోటోలు అభిమానులను తెగ ఆకట్టుకున్నాయి. బియర్డ్‌ లుక్‌.. టీ షర్ట్‌ పైన చెక్స్‌ షర్ట్‌ వేసుకున్న ఫోటోతో ప్రభాస్‌ ఫ్యాన్స్‌ పండగ చేసుకున్నారు. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈ సినిమా సెట్స్‌ నుంచి హీరోయిన్‌ మాళవికా మోహనన్‌ ఫైట్‌ సీన్‌ ఒకటి లీక్‌ అయింది. కూరగాయల మార్కెట్‌లో మాళవిక మోహనన్‌ గాల్లో ఎగురి విలన్‌లను తంతున్నట్లున్న వీడియో లీకైంది. అంతేకాకుండా ఆ విడియోలో ఒక ఆవిడ పూలను విసిరేస్తుంటే.. మాళవికా వాటిని కొట్టడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ప్రస్తుతం ఈ లీక్‌ వీడియోను ప్రభాస్‌ అభిమానులు తెగ షేర్‌ చేస్తున్నారు.

ఇక ఈ సినిమాకు అంబాసిడర్, రాజా డిలక్స్‌ వంటి పలు పేర్లను పరిశీలనలో ఉంచారట. హార్రర్‌ కామెడీ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో సంజయ్‌దత్‌ కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నాడు. ఈ సినిమా కథ మొత్తం రాజా డిలక్స్‌ అనే థియేటర్‌ చుట్టూ తిరుగుతుందట. సంజయ్‌ దత్‌ ప్రభాస్‌కు తాతగా కనిపించున్నాడటని టాక్‌. ఇక ఈ సినిమాలో ప్రభాస్‌కు జోడీగా మాళవికా మోహనన్‌తో పాటు మరో ఇద్దరు కథానాయికలు నటించనున్నారు. బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ హిట్లతో చెలరేగిపోతున్న పీపులు మీడియా సంస్థ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తుంది.

Leak video of prabhas maruthi film during flight secne doing by malavika mohanan 🥵🥵#PrabhasMaruti#Salaar #Kalki2898AD #Prabhas #MalavikaMohanan #agarwelnidhhi #MalavikaMohan pic.twitter.com/jwoIEK9uSU

— 𝐏𝐫𝐚𝐛𝐡𝐚𝐬 𝐒𝐡𝐢𝐯𝐚 (@SureshSunnapu) September 16, 2023