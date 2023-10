Prabhas Fans Make Arrangements For His Birthday Celebrations On Full Swing

Prabhas | యంగ్‌ రెబల్‌ స్టార్‌ టు గ్లోబల్‌ స్టార్‌.. ప్రభాస్‌ బర్త్‌ డేకు గ్రాండ్‌గా ఏర్పాట్లు

October 22, 2023 / 08:34 AM IST

Prabhas | ఈశ్వర్‌ సినిమాతో రెబల్‌ స్టార్ కృష్ణంరాజు నటవారసుడిగా ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు ప్రభాస్ (Prabhas) ‌. సినిమా సినిమాకు డిఫరెంట్‌ మ్యానరిజంతో తనకంటూ ప్రత్యేకంగా ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్నాడు. ఎస్ఎస్ రాజమౌళి డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కిన బాహుబలి ప్రాంఛైజీతో పాన్‌ ఇండియా స్టార్‌గా మారిపోయాడు. ఈ సినిమాతో గ్లోబల్‌ బాక్సాఫీస్‌ను సైతం షేక్ చేసి టాక్‌ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా నిలిచాడు. ఈ సినిమాతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా మిలియన్ల సంఖ్యలో అభిమానులను సంపాదించుకున్నాడు.

యంగ్‌ రెబల్‌ స్టార్‌ టు గ్లోబల్‌ స్టార్‌గా సక్సెస్‌ఫుల్‌ ప్రయాణం కొనసాగిస్తున్న ప్రభాస్‌ అక్టోబర్‌ 23 (సోమవారం)న పుట్టినరోజు (Birthday) జరుపుకోబోతున్నాడు. ఈ సందర్భంగా తమ అభిమాన హీరోకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసే ఏర్పాట్లలో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు ఫ్యాన్స్‌. కూకట్‌పల్లిలోని కైథలాపూర్‌ గ్రౌండ్స్‌లో బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ ఈవెంట్‌ కు అభిమానులతా పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యేలా ఏర్పాట్లు కొనసాగుతున్నాయి.

తెలుగు రాష్ట్రాలతోపాటు దేశవ్యాప్తంగా ప్రభాస్‌ బర్త్‌ డేను గ్రాండ్‌గా జరిపేందుకు రెడీ అవుతున్నారు ఫ్యాన్స్‌. దీనికి సంబంధించిన కొన్ని ఫొటోలు, వీడియోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ పాన్ ఇండియాలతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నాడు ప్రభాస్‌. వీటిలో ఒకటి ప్రశాంత్ నీల్‌ డైరెక్షన్‌లో వస్తున్న సలార్‌. రెండు పార్టులుగా వస్తుండగా.. సలార్ పార్టు 1 డిసెంబర్ 22న విడుదల కానుంది. యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో వస్తున్న Salaar Part-1 Ceasefire టీజర్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతూ.. మిలియన్ల సంఖ్యలో వ్యూస్ రాబడుతోంది.

ప్రభాస్‌ పాన్ ఇండియా చిత్రాల్లో మరొకటి కల్కి 2898 ఏడీ (Kalki 2898 AD). సైన్స్ ఫిక్షన్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతోన్న ఈ చిత్రానికి మహానటి ఫేం నాగ్‌ అశ్విన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. మేకర్స్‌ ఇప్పటికే ఈ మూవీ నుంచి టైటిల్‌, గ్లింప్స్ వీడియోను విడుదల చేయగా.. నెట్టింట టాక్ ఆఫ్‌ ది టౌన్‌గా నిలుస్తోంది.

ఏర్పాట్లు సాగుతున్నాయిలా..

Lets gather in Huge Number for Our Rebelstar Prabhas Anna Birthday Celebrations on Monday (23rd Oct) at 11AM Onwards in Kaithalapur Grounds in Kukatpally.#Prabhas pic.twitter.com/cHM2r0evEi — Prabhas Fans (@Team_Prabhas) October 22, 2023

Preparations are Almost Done for Biggest Birthday fest Ever at Kaithlapur Ground, Kukatpally, Hyderabad 🔥🔥#Prabhas #PrabhasBirthdayCelebrations pic.twitter.com/EKGAU77fcJ — Salaar FC (@DinoSalaar) October 22, 2023

Narsapuram #Prabhas fans 🔥🔥 Rebelstar Advance Birthday Celebrations 2023 🦖🔥🔥🔥 YN college Rebels , West Godavari#PrabhasBirthdayCelebrations pic.twitter.com/eEQoCj3ksn — PRABHAS Fans Celebrations (@PrabhasEuphoria) October 18, 2023

సలార్ టీజర్‌..

అమితాబ్‌ బచ్చన్ లుక్‌ వైరల్..

It’s an honor to be part of your journey and witness your greatness. Happy Birthday @SrBachchan sir 🙏 – Team #Kalki2898AD pic.twitter.com/pU7sFWheGy — Vyjayanthi Movies (@VyjayanthiFilms) October 11, 2023

కల్కి 2898 ఏడీ గ్లింప్స్ వీడియో..

కల్కి 2898 ఏడీ రైడర్స్‌ స్టిల్స్‌..

#ProjectK is coming to Hall H, but first they are taking the floor #SDCC pic.twitter.com/q8iKOq9GpF — Parks And Cons (@ParksAndCons) July 20, 2023

కల్కి 2898 ఏడీ రైడర్స్ సిద్దమవుతున్నారిలా..

ప్రభాస్‌ కల్కి 2898 ఏడీ తాజా లుక్‌..

20 hours to go 💥 The Hero rises. From now, the Game changes 🔥 This is Rebel Star #Prabhas from #ProjectK. First Glimpse on July 20 (USA) & July 21 (INDIA). To know #WhatisProjectK stay tuned and subscribe: https://t.co/0EiA3RMlm5…@SrBachchan @ikamalhaasan… pic.twitter.com/G4McU7oAuS — Vyjayanthi Movies (@VyjayanthiFilms) July 20, 2023