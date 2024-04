April 15, 2024 / 02:46 PM IST

Pottel Movie | మల్లేశం, వకీల్‌సాబ్‌, మ్యాస్ట్రో వంటి చిత్రాల‌తో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న టాలీవుడ్ హీరోయిన్ అనన్య నాగళ్ల తాజాగా తంత్ర సినిమాతో ప్రేక్ష‌కుల‌ను అల‌రించిన విష‌యం తెలిసిందే. ఈ సినిమా అనంత‌రం మ‌రో క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌తో ముందుకురాబోతుంది. ఆమె ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘పొట్టేల్’ (Pottel). యువ చంద్ర కృష్ణ హీరోగా న‌టిస్తున్నాడు. ఈ సినిమాకు ‘బంధం రేగడ్’, ‘సవారీ’ సినిమాల‌తో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న సాహిత్ మోతుకురి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. తెలంగాణ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో ఈ సినిమా వ‌స్తుండ‌గా ఇప్ప‌టికే సినిమా నుంచి విడుద‌ల చేసిన గ్లింప్స్, పాటలు తెగ ఆక‌ట్టుకున్నాయి.

ఇదిలావుంటే తాజాగా మూవీ నుంచి చిత్ర‌యూనిట్ టీజ‌ర్ అప్‌డేట్ ఇచ్చింది. ఈ సినిమా టీజ‌ర్‌ను శ్రీరామ న‌వ‌మి కానుక‌గా ఏప్రిల్ 18న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించింది. ఈ సినిమాను ఎన్ఐఎస్ఏ ఎంటర్‌టైనర్‌మెంట్ బ్యానర్‌పై నిశాంక్ రెడ్డి కుడితి, ప్రగ్యా సన్నిది క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై సురేష్ కుమార్ సడిగే సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. యువ చంద్ర కృష్ణ, అనన్య నాగళ్ల, అజయ్, ప్రియాంక శర్మ, తనస్వి చౌదరీ, నీల్ సీన్, చత్రపతి శేఖర్, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్, జీవన్, రియాజ్, విక్రమ్ తదితరులు ఈ సినిమాలో ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్నారు.

3 Days To Go!

Take a peek at the humane tale of #Pottel with the uplifting Teaser 🤩

Mark the Date – #PottelTeaser on April 18th 💥

🎬 by @MothkuriSaahith

💰 by @nishankreddy17 @SureshKSadige

@YuvaChandraa @AnanyaNagalla @NisaEnt @pscreations_psc #ShekarChandra @mrnoelsean… pic.twitter.com/7WcxBdLBaM

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) April 15, 2024