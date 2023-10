RT4GM | రవితేజ-గోపీచంద్‌ సినిమాలో పాపులర్ డైరెక్టర్‌

October 25, 2023 / 06:21 PM IST

RT4GM | టాలీవుడ్‌ మోస్ట్‌ క్రేజీ కాంబినేషన్లలో ఒకటి రవితేజ (Ravi Teja)-గోపీచంద్‌ మలినేని (Gopichand Malineni). ఇప్పటికే డాన్‌ శీను, బలుపు, క్రాక్‌ లాంటి బ్లాక్ బస్టర్లను ప్రేక్షకులకు అందించిన ఈ ఇద్దరూ కలిసి మరో సినిమా చేస్తున్నారని తెలిసిందే. టాలీవుడ్ లీడింగ్‌ బ్యానర్‌ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ RT4GM (వర్కింగ్‌ టైటిల్‌)గా ఈ సినిమాను నిర్మిస్తోంది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ నిర్మాతలు నవీన్ యేర్నేని, రవిశంకర్‌, రవితేజ, గోపీచంద్‌ మలినేని.. కంప్లీట్‌ బ్లాక్‌ అవుట్‌ఫిట్‌లో దిగిన స్టిల్‌ ఒకటి ఇప్పటికే నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది.

RT4GM ప్రాజెక్ట్‌లో పాపులర్ డైరెక్టర్‌ కమ్‌ యాక్టర్ భాగస్వామ్యం కాబోతున్నాడు. ఇంతకీ అతడెవరనే కదా మీ డౌటు. ఇటీవలే మార్క్‌ ఆంటోనీ సినిమాలో వన్ ఆఫ్‌ ది కీ రోల్‌లో నటించిన సెల్వరాఘవన్‌. ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్‌ను టీంలోకి స్వాగతం పలుకుతూ ట్వీట్ చేశారు మేకర్స్‌. ఇందులో సెల్వరాఘవన్ పాత్ర చిరస్థాయిగా గుర్తుండిపోయేలా ఉంటుందని చెప్పారు మేకర్స్‌. క్రాక్ తర్వాత మైత్రీమూవీ మేకర్స్‌, రవితేజ, గోపీచంద్ మలినేని కాంబోలో వస్తున్న నాలుగో సినిమా కావడంతో.. మరో మాస్‌ ఫీస్ట్‌ గ్యారంటీ అని చెబుతున్నారు అభిమానులు.

సెల్వ రాఘవన్‌.. డైరెక్టర్‌గానే కాదు.. యాక్టర్‌గా సూపర్ పాపులర్ అని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. బీస్ట్‌, సాని కాయిధమ్‌, ఫర్హానా చిత్రాల్లో కీ రోల్‌లో నటించాడు. మరి రవితేజ సినిమాలో ఎలాంటి పాత్రలో కనిపించబోతున్నాడన్నది ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్ నెలకొంది.

పాపులర్ డైరెక్టర్‌ ఇతడే..

