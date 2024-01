DNS | ధనుష్ సినిమాలో పాపులర్ బాలీవుడ్‌ యాక్టర్‌.. ఇంతకీ పాత్రేంటో మరి..!

January 26, 2024 / 03:03 PM IST

DNS | శేఖర్‌కమ్ముల (Shekhar Kammula), ధనుష్ (Dhanush) కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న సినిమా వస్తున్న విషయం తెలిసిందే. DNS (వర్కింగ్ టైటిల్‌)తో వస్తోన్న ఈ చిత్ర షూటింగ్‌ ఇటీవలే పూజాకార్యక్రమంతో మొదలైంది. D51గా వస్తోన్న తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ బయటకు వచ్చింది. ఈ చిత్రంలో టాలెంటెడ్‌ బాలీవుడ్‌ యాక్టర్ జిమ్‌ సర్భ్‌ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. ఇంతకీ జిమ్‌ సర్భ్‌ ఏలాంటి పాత్రలో కనిపించబోతున్నాడన్నది సస్పెన్స్‌ నెలకొంది. పద్మావత్‌, మిస్టర్‌ చటర్జీ వర్సెస్‌ నార్వే, మేడ్‌ ఇన్‌ హెవెన్‌ సిరీస్‌తో తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యాడు.

ఈ చిత్రంలో అక్కినేని నాగార్జున కీలక పాత్రలో నటిస్తుండగా.. రష్మిక మందన్నా ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. లవ్‌స్టోరిలాంటి బ్లాక్‌బస్టర్‌ తర్వాత శేఖర్‌ కమ్ముల నుంచి వస్తున్న సినిమా కావడంతో ఈ మూవీపై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. ఈ చిత్రాన్ని ఏషియన్‌ సినిమాస్‌ బ్యానర్‌పై సునీల్ నారంగ్‌, పీ రామ్‌మోహన్‌ రావు సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. సోషల్ డ్రామా నేపథ్యంలో ఈ సినిమా రాబోతున్నట్టు ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌.

DNS తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. కాగా ధనుష్‌ మరోవైపు స్వీయ దర్శకత్వంలో డీ50వ (D50) సినిమాను కూడా తెరకెక్కిస్తున్నాడని తెలిసిందే. టాలెంటెడ్‌ డైరెక్టర్‌ కమ్‌ యాక్టర్ ఎస్‌జే సూర్య ఈ ప్రాజెక్టులో కీ రోల్ చేస్తున్నాడని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. అరుణ్‌ మథేశ్వరన్‌ దర్శకత్వంలో ధనుష్‌ టైటిల్‌ రోల్‌లో నటించిన కెప్టెన్‌ మిల్లర్‌ (Captain Miller) తెలుగు వెర్షన్‌ నేడు ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది.

DNS షూటింగ్ లొకేషన్‌ ఫొటోలు..

A blockbuster voyage that’s bound to resonate with the nation! 😎 #DNS kicks off with a pooja ceremony and the shoot begins with a key schedule 🎥

Buzz about #D50:

• #SJSuryah & #SundeepKishan signed on to portray the role of brothers alongside #Dhanush 🤯🤩

• #VishnuVishal, #DusharaVijayan & #Kalidas undertaking pivotal roles 👏🏻

• The film is set against the backdrop of North Madras 🔥

• Direction: #Dhanush |… pic.twitter.com/FTlh7Ybcv4

— KARTHIK DP (@dp_karthik) May 24, 2023