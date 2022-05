May 16, 2022 / 04:57 PM IST

తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల‌కు అద్బుత‌మైన ఆణిముత్యాల్లాంటి సినిమాలు అందించింది పూర్ణోద‌య పిక్చ‌ర్స్ (Poornodaya Pictures). శంక‌రాభ‌ర‌ణం (Shankarabharanm), సీతాకోక చిలుక‌, స్వ‌యం కృషి, సితార‌, సాగ‌ర్ సంగ‌మం లాంటి క్లాసిక‌ల్ హిట్స్ అందించింది. ఈ సినిమాలు తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల మ‌న‌సుల్లో చెర‌గ‌ని ముద్ర వేసుకున్నాయి. ఈ పాపుల‌ర్ ప్రొడ‌క్ష‌న్ హౌస్ 30 ఏండ్ల సుదీర్ఘ విరామం త‌ర్వాత రీఎంట్రీ ఇస్తోంది.

పూర్ణోద‌య పిక్చ‌ర్స్ క‌మ్ బ్యాక్ సినిమా టైటిల్ లుక్‌ను లాంఛ్ చేసింది. ఫ‌స్ట్ డే ఫ‌స్ట్ షో (First Day First Show) టైటిల్‌తో సినిమాను తెర‌కెక్కిస్తోంది. జాతిర‌త్నాలు సినిమాతో మంచి క్రేజీ సంపాదించుకున్న డైరెక్ట‌ర్ అనుదీప్ కేవీ (Anudeep KV) క‌థనందించాడు. ఫ‌న్ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్‌కు ల‌క్ష్మీ నారాయ‌ణ పుత్త‌మ్‌శెట్టి, వంశీధ‌ర్ గౌడ్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీజ ఎంట‌ర్‌టైన్ మెంట్స్, మిత్ర‌వింద మూవీస్ కో ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి. రాధ‌న్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నాడు.

ఈ ప్రాజెక్టులో క‌నిపించ‌బోత‌యే న‌టీన‌టులు, ప‌నిచేయ‌నున్న సాంకేతిక నిపుణుల వివ‌రాల‌పై త్వ‌ర‌లోనే క్లారిటీ ఇవ్వ‌నున్నారు మేకర్స్. సూప‌ర్ హిట్ చిత్రాలను అందించిన నిర్మాణ సంస్థ కావ‌డంతో ఈ సినిమాపై అంచ‌నాలు భారీగానే ఉన్నాయి. మ‌రి కొత్త ప్రాజెక్టు బాక్సాపీస్ వ‌ద్ద ఎలాంటి హిట్‌గా నిలుస్తుందో చూడాలి.

A ride filled with joy and laughter- #FirstDayFirstShow coming your way very soon…

Story by @anudeepfilm

Directed by @lnputtamchetty & #Vamshi.

Music by @radhanmusic @PoornodayaFilms @SrijaEnt @MitravindaFilms #FDFS #FDFStheMovie pic.twitter.com/ib5ZEebU1l

