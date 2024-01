January 17, 2024 / 12:04 PM IST

త్రిసూర్: కేర‌ళ‌లోని గురువాయూర్ శ్రీకృష్ణ ఆల‌యాన్ని ఇవాళ ప్ర‌ధాని మోదీ(PM Modi) సంద‌ర్శించారు. కేర‌ళ సంప్ర‌దాయ దుస్తులైన ధోతి, శాలువ ధ‌రించిన ఆయ‌న‌.. తొలుత ఆల‌యంలో శ్రీకృష్ణుడి ద‌ర్శ‌నం చేసుకున్నారు. తులాభారం కూడా చేశారు. ఆ త‌ర్వాత ఆల‌య ప‌రిస‌రాల్లో ఫిల్మ్ హీరో సురేశ్ గోపి కూతురు భాగ్య సురేశ్ వివాహా మ‌హోత్స‌వానికి హాజ‌ర‌య్యారు. నూత‌న దంపతుల్ని ఆయ‌న ఆశ్వీర్వ‌దించారు. ఉద‌యం 8.45 నిమిషాల‌కు సురేశ్ గోపి కూతురి వివాహం జ‌రిగింది. మ‌మ్ముట్టి, మోహ‌న్‌లాల్‌, దిలీప్‌, ఖుష్బూ కూడా ఈ పెళ్లి వేడుక‌కు హాజ‌ర‌య్యారు. ఈ వేడుక‌కు ముందు కొచ్చిలో ప్ర‌ధాని మోదీ రోడ్ షో నిర్వ‌హించారు.

PM @narendramodi meets superstars Mohanlal and Mammootty while attending Suresh Gopi’s daughters wedding in Guruvayur… also blessed other couples at temple pic.twitter.com/ctYsFpk5n9

గురువాయూర్‌, కంద‌నాస‌రి, చూండిక ప్రాంతాల్లో ఇవాళ కాలేజీలు, స్కూళ్ల‌కు సెల‌వులు ప్ర‌క‌టించారు. ప్ర‌ధాని టూర్ సంద‌ర్భంగా గురువాయూర్ ఆల‌యంలో కూడా ద‌ర్శ‌న వేళ‌ల్లో మార్పులు చేశారు. ఆల‌యం లో ఇవాళ కొన్ని పెండ్లిళ్లు ఉద‌యం 5 నుంచి 5 వ‌ర‌కు, ఆ త‌ర్వాత మిగితా పెండ్లిళ్లు 9.30 త‌ర్వాత నిర్వ‌హించ‌నున్నారు. ఉద‌యం 6 నుంచి 9 వ‌ర‌కు ఆల‌య ప‌రిస‌రాల్లో క‌ఠిన ఆంక్ష‌లు విధించారు.

Prayed at the sacred Guruvayur Temple. The divine energy of this Temple is immense. I prayed that every Indian be happy and prosperous. pic.twitter.com/eFpxWaa9BL

— Narendra Modi (@narendramodi) January 17, 2024