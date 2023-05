May 17, 2023 / 12:42 PM IST

PKSDT | పవన్‌ కల్యాణ్‌ (Pawan Kalyan) నటిస్తున్న మోస్ట్‌ అవెయిటెడ్‌ సినిమాల్లో ఒకటి PKSDT. సముద్రఖని (Samuthirakani) దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీ వినోదయ సీతమ్ తెలుగు రీమేక్ (Vinodaya Sitham Remake)గా తెరకెక్కుతోంది. సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ (Sai Dharam Tej), పవన్‌ కల్యాణ్‌ లీడ్ రోల్స్‌ లో నటిస్తున్నారు. కాగా పవర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్ ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న అప్‌డేట్ రానే వచ్చింది.

PKSDT ఫస్ట్‌ లుక్‌, టైటిల్‌ను రేపు సాయంత్రం 4:14 గంటలకు లాంఛ్ చేస్తున్నట్టు పీపుల్‌ మీడియా ఫ్యాక్టరీ ట్వీట్ చేసింది. ఒకేసారి ఫస్ట్‌ లుక్‌, టైటిల్‌ వస్తుందని తెలియడంతో ఆనందంలో ఎగిరి గంతేస్తున్నారు అభిమానులు. పీపుల్‌ మీడియా ఫ్యాక్టరీ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రంలో ప్రియా ప్రకాశ్ వారియర్‌, కేతిక శర్మ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్నారు. రోహిణి, బ్రహ్మానందం, తనికెళ్లభరణి, సుబ్బరాజు, రాజా చెంబోలు ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

PKSDT ప్రాజెక్టును టీజీ విశ్వప్రసాద్‌ నిర్మిస్తుండగా.. వివేక్‌ కూచిబొట్ల సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్‌ శ్రీనివాస్‌ ఫాంటసీ కామెడీ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో తెలుగు నేటివిటీకి కొన్ని మార్పుచేర్పులు చేసినట్టు ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. కాగా వకీల్‌ సాబ్‌, భీమ్లానాయక్‌ చిత్రాలకు అదిరిపోయే మ్యూజిక్ అందించిన ఎస్‌ థమన్‌ ఈ చిత్రానికి సంగీతాన్ని అందిస్తున్నాడు.

The ‘TIME’ has come ✅

All your thirst will be quenched 🤙#PKSDT Title & First Look Tomorrow at 4:14PM ⚡

Stay tuned ⏳@PawanKalyan @IamSaiDharamTej@thondankani @vishwaprasadtg @vivekkuchibotla @bkrsatish @ZeeStudios_ @zeestudiossouth#PKSDTFromJuly28🌀 pic.twitter.com/EUkgibhmds

— People Media Factory (@peoplemediafcy) May 17, 2023