November 24, 2023 / 05:09 PM IST

Pindam Movie | చాలా రోజుల గ్యాప్ త‌రువాత ఒక‌రికి ఒక‌రు (Okariki Okaru) ఫేమ్ శ్రీరామ్ (Sriram) న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘పిండం’(Pindam). కుశీ రవి (Kushi Ravi) హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తుండ‌గా.. సాయికిరణ్ దైదా (Sai Kiran Daida) ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇక సాయికిరణ్‌కు ఇదే మొదటి మూవీ. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్‌తో పాటు టీజ‌ర్ విడుద‌ల చేయ‌గా ప్రేక్ష‌కుల‌ను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

టాలీవుడ్ యాక్ట‌ర్ క‌మ్ డైరెక్టర్ అవసరాల శ్రీనివాస్ (Avasarala Srinivas) ఈ సినిమాలో కీ రోల్ పోషిస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. అయితే ఈ మూవీ నుంచి అవసరాల శ్రీనివాస్ ఫ‌స్ట్ లుక్‌ను చిత్ర‌బృందం తాజాగా విడుద‌ల చేసింది. ఇక ఈ సినిమాలో అవసరాల ‘లోక్‌నాథ్’ పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్న‌ట్లు తెలుస్తుంది. సోఫాలో కూర్చొని తీక్షణంగా ఎవరినో చూస్తున్నట్లు ఈ పోస్టర్ ఉంది.

Introducing Avasarala Srinivas as Loknath from the world of #Pindam@saikirandaida @Yeshwan71014110 @Eswari_Rao1225#kalaahimedia #thescariestfilmever pic.twitter.com/RxBiF52Rty

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) November 24, 2023