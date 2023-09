September 16, 2023 / 04:41 PM IST

Pedakapu-1 Movie | ఐదు రోజుల కిందట రిలీజైన పెదకాపు ట్రైలర్‌కు మాస్‌ ఆడియెన్స్‌ నుంచి ఊహించని రేంజ్‌లో రెస్పాన్స్‌ వచ్చింది. శ్రీకాంత్ అడ్డాల ఈ సారి నారప్పను మించిన యాక్షన్‌ డ్రామ తీసినట్లు క్లారిటీ వచ్చేసింది. ఈ సినిమాతో ప్రముఖ నిర్మాత మిర్యాల రెడ్డి మేనల్లుడు హీరోగా డెబ్యూ ఇస్తున్నాడు. ఇక ఈ సినిమా సెప్టెంబర్‌ 28న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది ఈ క్రమంలో మేకర్స్‌ బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ అప్‌డేట్‌లు ప్రకటిస్తూ సినిమాపై మంచి క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నారు. తాజాగా చిత్రబృందం ఈ సినిమా నుంచి మ్యూజికల్‌ అప్‌డేట్‌ను ప్రకటించింది.

జాతర అంటూ సాగే మాస్సీయెస్ట్ సాంగ్‌ ప్రోమోను మేకర్స్‌ రిలీజ్‌ చేశారు. ఇక ఈ పాట ఫుల్‌ లిరికల్‌ వీడియోను సెప్టెంబర్‌ 17న సాయంత్రం 6 గంటలకు రిలీజ్‌ చేయబోతున్నట్లు వెల్లడించారు. శ్రీకాంత్‌ అడ్డాల ఈ సినిమాలో ఓ కీలకపాత్రలో కూడా కనిపించాడు. మిక్కీ జే మేయర్ స్వరాలు సమకూర్చిన ఈ సినిమాను ద్వారక క్రియేషన్స్‌ పతాకంపై మిర్యాల రవిందర్‌ రెడ్డి నిర్మించాడు.

ఊర్లోని కుల రాజకీయాలతో నిత్యం అణచివేతకు గురయ్యే బడుగు వర్గాల జనాలకు అండగా ఆ రాజకీయ నాయకులపై ఓ యువకుడు తిరగబడతాడు. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది. ఊర్లో అల్లర్లు, గొడవలు ఏ స్థాయికి వెళ్లాయి అన్న కాన్సెప్ట్‌తో సినిమా తెరకెక్కింది. ఇక ఈ సినిమాకు పోటీగా స్కంద, చంద్రముఖి-2 సినిమాలు రిలీజవుతున్నాయి. ఇక ఈ రెండు సినిమాల పోటీను తట్టుకుని బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర పెదకాపు విజయ ఢంకా మోగిస్తుందా అనేది చూడాలి.

Get ready to groove to the beats of tradition with #Jathara song from #PeddhaKapu1 🔥

Promo – https://t.co/hWbRPf9Lsh

Full Song on Sep 17th @ 6 PM@ViratKarrna @SrikanthAddala_ @officialpragati @MickeyJMeyer @Editormarthand @NaiduChota @mravinderreddyy @divomusicindia pic.twitter.com/nW5fX272ew

— Dwaraka Creations (@dwarakacreation) September 16, 2023