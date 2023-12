December 24, 2023 / 10:57 AM IST

Mangalaavaram OTT | ఆర్ ఎక్స్ 100 ఫేమ్ అజయ్‌ భూపతి ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వ‌చ్చిన తాజా చిత్రం ‘మంగళవారం. టాలీవుడ్ హీరోయిన్ పాయల్‌ రాజ్‌పూత్ ఇందులో క‌థనాయిక‌గా న‌టించింది. స్వాతిరెడ్డి గునుపాటి, సురేష్‌ వర్మ సంయుక్తంగా దీనిని నిర్మించారు. నందిత శ్వేత, దివ్య పిళ్లై, అజయ్‌ ఘోష్‌ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. మిస్టీరియ‌స్ థ్రిల్లర్‌గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా నవంబర్‌ 17న విడుదలై బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద మంచి విజ‌యాన్ని అందుకుంది. ఇక ఈ సినిమా డైరెక్ష‌న్ ప‌రంగా అజయ్‌ భూపతికి మంచి మార్కులు ప‌డ్డాయి. ఇక థియేట‌ర్ ప్రేక్ష‌కుల‌ను అల‌రించిన ఈ చిత్రం ఓటీటీలోకి రాబోతుంది.

ప్రముఖ ఓటీటీ దిగ్గ‌జం డిస్నీ ప్లస్‌ హాట్‌స్టార్‌లో క్రిస్మస్ కానుకగా డిసెంబర్ 26 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానున్న‌ట్లు చిత్ర‌బృందం సోష‌ల్ మీడియాలో ప్ర‌క‌టించారు. అయితే ఈ సినిమా క్రిస్మస్ కానుకగా మంగళవారం రోజునే స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

A Mangalvaaram to wait for 👀#MangalvaaramonHotstar Streaming from 26th Dec only on #DisneyPlusHotstar @DirAjayBhupathi @starlingpayal @Nanditasweta @AJANEESHB #SwathiGunupati #SureshVarmaM pic.twitter.com/TxfrO0gv00

— Disney+ Hotstar Telugu (@DisneyPlusHSTel) December 24, 2023