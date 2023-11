November 2, 2023 / 08:44 PM IST

Pawankalyan | టాలీవుడ్‌ యాక్టర్లు వరుణ్‌తేజ్ (Varun Tej)‌, లావణ్య త్రిపాఠి (Lavanya Tripathi) ఓ ఇంటివారైన విషయం తెలిసిందే. ఇటలీలోని టస్కానీలో బుధవారం రాత్రి వరుణ్‌తేజ్-లావణ్య త్రిపాఠి అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. ఈ వేడుకలో సినీ ఇండస్ట్రీకి చెందిన పలువురు ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. ఇక వెడ్డింగ్‌లో మెగా హీరోలంతా ఒక్కచోట చేరి సందడి చేశారు. ఇప్పటికే మెగాఫ్యామిలీ వెడ్డింగ్‌ ఫొటోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

తాజాగా ఈ ఈవెంట్‌లో ఓ స్టిల్‌ ఇప్పుడు అందరి అటెన్షన్‌ను తనవైపునకు తిప్పుకుంటోంది. అదేంటనుకుంటున్నారా..? బాబాయి-అబ్బాయి కలిసి దిగిన ఫొటో. పవన్‌ కల్యాణ్‌ (Pawankalyan) , రాంచరణ్‌ ఈవెంట్‌ వెన్యూ లొకేషన్‌లో నవ్వుతూ కనిపించగా.. అక్కడే ఉన్న కెమెరాలు క్లిక్ మనిపించాయి. ఈ ఫొటో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా ఫ్యాన్స్ పేజీల్లో తెగ వైరల్ అవుతోంది. చాలా కాలం తర్వాత తమ అభిమాన యాక్టర్లు ఇలా ఒక్క చోట ఛిల్ అవుట్‌ మూడ్‌లో కనిపిస్తుండటంతో అభిమానుల సంతోషానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి.

బాబాయితో అబ్బాయి..

వెడ్డింగ్ ఈవెంట్‌ స్టిల్స్‌..

Look at this 😍 #VarunLav pic.twitter.com/IWqSXeJcDI

Sometimes a picture speaks more than words… Blessing the union of my absolute favourites #varunlav ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/TQvOVoidl2

— Sai Dharam Tej (@IamSaiDharamTej) November 2, 2023