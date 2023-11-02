Pawankalyan | టాలీవుడ్ యాక్టర్లు వరుణ్తేజ్ (Varun Tej), లావణ్య త్రిపాఠి (Lavanya Tripathi) ఓ ఇంటివారైన విషయం తెలిసిందే. ఇటలీలోని టస్కానీలో బుధవారం రాత్రి వరుణ్తేజ్-లావణ్య త్రిపాఠి అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. ఈ వేడుకలో సినీ ఇండస్ట్రీకి చెందిన పలువురు ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు. ఇక వెడ్డింగ్లో మెగా హీరోలంతా ఒక్కచోట చేరి సందడి చేశారు. ఇప్పటికే మెగాఫ్యామిలీ వెడ్డింగ్ ఫొటోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.
తాజాగా ఈ ఈవెంట్లో ఓ స్టిల్ ఇప్పుడు అందరి అటెన్షన్ను తనవైపునకు తిప్పుకుంటోంది. అదేంటనుకుంటున్నారా..? బాబాయి-అబ్బాయి కలిసి దిగిన ఫొటో. పవన్ కల్యాణ్ (Pawankalyan) , రాంచరణ్ ఈవెంట్ వెన్యూ లొకేషన్లో నవ్వుతూ కనిపించగా.. అక్కడే ఉన్న కెమెరాలు క్లిక్ మనిపించాయి. ఈ ఫొటో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా ఫ్యాన్స్ పేజీల్లో తెగ వైరల్ అవుతోంది. చాలా కాలం తర్వాత తమ అభిమాన యాక్టర్లు ఇలా ఒక్క చోట ఛిల్ అవుట్ మూడ్లో కనిపిస్తుండటంతో అభిమానుల సంతోషానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి.
బాబాయితో అబ్బాయి..
Babai , abbai ♥️♥️#PawanKalyan @AlwaysRamCharan pic.twitter.com/SqSHFA4fmF
— Pawanism Network (@PawanismNetwork) November 2, 2023
వెడ్డింగ్ ఈవెంట్ స్టిల్స్..
Look at this 😍#VarunLav pic.twitter.com/IWqSXeJcDI
— Pawanism Network (@PawanismNetwork) November 2, 2023
Beautiful moments from #VarunLav wedding ❤️pic.twitter.com/sRD3GtNNdk
— R a J i V (@RajivAluri) November 2, 2023
Sometimes a picture speaks more than words… Blessing the union of my absolute favourites #varunlav ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/TQvOVoidl2
— Sai Dharam Tej (@IamSaiDharamTej) November 2, 2023