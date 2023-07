July 28, 2023 / 11:11 AM IST

Bro Movie Review | ఎప్పుడెప్పుడా అని పవన్‌ ఫ్యాన్స్‌ వేయి కళ్లతో ఎదురు చూస్తున్న బ్రో థియేటర్‌లకు వచ్చేసింది. పి. సముద్రఖని దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా తమిళంలో సూపర్ హిట్టయిన వినోదయ సిత్తం సినిమాకు రీమేక్‌గా తెరకెక్కింది. తెలుగు నేటివిటీకి తగ్గట్లు త్రివిక్రమ్‌ పలు మార్పులు చేర్పులు చేశాడు. ఇక తమిళంలో తంబిరామయ్య పోషించిన పాత్రను ఇక్కడ సాయి ధరమ్‌ తేజ్‌ చేయగా.. దేవుడిగా పవన్‌ కళ్యాణ్‌ చేశాడు. మొదట్లో ఈ సినిమాపై పెద్దగా ఎవ్వరికీ అంచనాల్లేవు. అయితే టీజర్‌, ట్రైలర్‌లు గట్రా సినిమాపై కాస్త మంచి హైపే తెచ్చిపెట్టాయి. ఇక శుక్రవారం ఈ సినిమా పెద్ద ఎత్తున రిలీజైంది. ఇప్పటికే ప్రీమియర్‌ షోలు పడిపోయాయి. పలువురు సినీ లవర్స్‌ తమ తమ అభిప్రాయాలను ట్విట్టర్‌ ద్వారా షేర్‌ చేసుకుంటున్నారు.

టీజర్‌, ట్రైలర్‌లతో సినిమా స్టోరీపై కాస్త క్లారిటీ వచ్చేసింది. తండ్రి అకాల మరణంతో తమ కంపెనీ బాధ్యతలు చేపట్టిన సాయిధరమ్‌.. పూర్తి సమయాన్ని కంపెనీ కోసమే కేటాయిస్తూ ఉంటాడు. ఈ క్రమంలో తన ఫ్యామిలీ కోసం సరిగ్గా టైం కేటాయించడు. అలాంటి సందర్భంలో ఓ పెద్ద యాక్సిడెంట్ అవుతుంది. అప్పుడు సమయం ఎంత విలువైనదో.. మన అనుకున్న వాళ్ల కోసం సమయం ఎందుకు కేటాయించాలని చెప్పే దేవుడిగా పవన్‌ కళ్యాణ్ వస్తాడు. ఆ తర్వాత కథ ఎలా ముందుకు సాగిందనేది ఈ సినిమా స్టోరీ లైన్‌.

కథ పరంగా చూసుకుంటే మంచి ఎమోషనల్‌ రైడ్‌ లాంటి సినిమానే. తమిళంలో ఈ సినిమాకు గొప్ప ప్రశంసలు కూడా దక్కాయి. అక్కడ పెద్దగా స్టార్‌ కాస్ట్‌ లేదు కాబట్టి ఓ ఫ్లోలో సినిమా వెళ్తుంది. అయితే తెలుగులో వచ్చేసరికి పవన్‌ కళ్యాణ్‌ వంటి స్టార్‌ సినిమాలో భాగం కావడంతో కొన్ని హై ఎలిమెంట్స్‌ ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందే. లేకపోతే ఫ్యాన్స్ ఊరుకోరు. కాగా అలాంటి సీన్స్‌ సినిమాలో పుష్కలంగా ఉన్నాయని సినిమా చూసిన వాళ్లు కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు. ఫ్యాన్స్‌కు మాత్రం మంచి కిక్కిచ్చే సినిమా అని, ఈలలు వేయించే సీన్లు అడుగడుగునా ఉన్నాయని అంటున్నారు.

#Bro Overall the movie had a few good moments but falters overall!

Had an interesting storyline with few entertaining scenes/many PK fan moments. However, the rest lacks connect with weak writing and emotions that don’t work. Catered for fans only.

Rating: 2.5/5 #BroTheAvatar

