June 5, 2023 / 08:55 PM IST

Ustaad Bhagat Singh | పవన్‌ కల్యాణ్‌ (Pawan Kalyan) అభిమానులను ఊపిరాడకుండా చేసేందుకు బ్యాక్‌ టు బ్యాక్ సినిమాలతో రెడీ అవుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ ప్రాజెక్టుల్లో ఒకటి హరీష్‌ శంకర్‌ (Harish shankar) దర్శకత్వంలో టైటిల్ రోల్ పోషిస్తున్న ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్ (UstaadBhagatSingh). లీడింగ్‌ ప్రొడక్షన్‌ హౌజ్‌ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ నిర్మిస్తోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ గ్లింప్స్ సినిమా ఏ రేంజ్‌లో ఉండబోతుందో హింట్ ఇచ్చేసింది. నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతూ మిలియన్ల సంఖ్యలో వ్యూస్ రాబడుతోంది గ్లింప్స్‌.

ఓజీ షూటింగ్‌తో బిజీగా ఉన్న పవన్‌ కల్యాణ్ టీం నుంచి మరో అప్‌డేట్ వచ్చేసింది. అతి త్వరలోనే ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్ షూటింగ్‌ లో కూడా జాయిన్ కాబోతున్నాడు పవర్ స్టార్‌. ఈ సినిమా కీ షెడ్యూల్‌ కోసం ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఆనంద్‌ సాయి నేతృత్వంలో స్పెషల్ సెట్‌ వేయిస్తున్నారు మేకర్స్‌. దీన్ని బట్టి చూస్తే త్వరలో ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్ బ్యాక్‌ టు వర్క్‌ అని తెలిసిపోతుంది. ఈ అప్‌డేట్‌తో ఫుల్‌ఖుషీ అవుతున్నారు అభిమానులు.

భగత్‌.. భగత్‌ సింగ్‌ మహంకాళి పోలీస్‌స్టేషన్‌, పత్తర్‌ గంజ్‌, ఓల్డ్‌ సిటీ. ఈ సారి పర్ ఫార్మన్స్ బద్దలైపోద్ది.. అంటూ తనదైన మ్యానరిజంతో సాగుతున్న పవన్‌ కల్యాణ్ డైలాగ్స్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి. గబ్బర్‌ సింగ్ లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న సినిమా కావడంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. ఈ చిత్రంలో శ్రీలీల ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది.

