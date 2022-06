June 17, 2022 / 10:54 AM IST

Akira Nandan | ప‌వ‌న్ క‌ళ్యాణ్‌ త‌న‌యుడు అకీరా నంద‌న్ తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల‌కు సుప‌రిచిత‌మే. ఈయ‌న వెండితెర ఎంట్రీ గురించి ప‌వ‌న్ ఫ్యాన్స్ ఎంత‌గానో ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇప్ప‌టికే న‌ట‌న‌పై శిక్ష‌ణను తీసుకుంటున్నాడ‌ట‌. ఇదిలా ఉంటే అకీరా టాలెంట్ గురించి అంద‌రికి తెలిసిందే. అయితే ఈయ‌న‌కు సంగీతంపైన కూడా మ‌క్కువ ఎక్క‌వే. ఈ క్ర‌మంలో తాజాగా అకీరా హృద‌యమా అంటూ సాగే పాట‌ను కీ బోర్డ్‌తో కంపోజ్ చేశాడు. అడివి శేష్ ఈ వీడియోను సోష‌ల్ మీడియాలో షేర్ చేయ‌గా.. ప్ర‌స్తుతం అది వైర‌ల్‌గా మారింది.

అడివిశేష్ ట్విట్ట‌ర్‌లో ‘ఈ పాట‌ను కంపోజ్ చేసి పంపినందుకు థ్యాంక్యూ అకీరా’ అంటూ వీడియోను పోస్ట్ చేశాడు. ఈ వీడియోపై ఈ వీడియోపై నెటిజన్ల నుంచి భారీ స్పందన వస్తోంది. జూనియర్ పవర్ స్టార్ అంటూ అకీరాను అభినందిస్తున్నారు. గ‌తంలో కూడా అకీరా త‌న స్కూల్ గ్రాడ్యుయేషన్ డే సందర్భంగా ఆర్ఆర్ఆర్ చిత్రంలోని దోస్తీ సాంగ్‌ను పియానోలో వాయించి అంద‌రినీ ఆశ్చ‌ర్య ప‌రిచాడు. త‌న‌లో ఈ టాలెంట్ కూడా ఉందా అని అభిమానులు ప్ర‌శంస‌లు కురిపించిన విష‌యం తెలిసందే.

Thank you dear #Akira for sending me this. Heart is full. Love you ❤️ @SricharanPakala Check out Akira’s beautiful cover rendition of #Hrudayama / #Saathiya #MajorTheFilm 🇮🇳 pic.twitter.com/UouvZFpTmi

— Adivi Sesh (@AdiviSesh) June 16, 2022