May 22, 2024 / 03:53 PM IST

OG | ఏపీలో పవన్‌ కల్యాణ్‌ (Pawan Kalyan)‌ ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ అయిపోవడంతో ఇక సినిమాలకు సంబంధించిన వార్తల కోసం నెట్టింట తెగ వెతికేస్తున్నారు అభిమానులు. వారి కోసం ఇప్పుడొక ఎక్జయిటింగ్‌ న్యూస్ సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తోంది. అదేంటనే కదా మీ డౌటు. పవన్‌ కల్యాణ్‌ అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న ప్రాజెక్ట్ ఓజీ (OG). ఈ మూవీ ఫస్ట్ సింగిల్‌ అనౌన్స్‌మెంట్‌ జూన్‌ 4న ఉండబోతుందన్న వార్త ఇప్పుడు ఫ్యాన్స్‌లో జోష్ నింపుతోంది.

దీనికి సంబంధించి ప్రస్తుతానికి అధికారిక ప్రకటన ఏమీ రాకున్నా.. ఈ అప్‌డేట్‌ను మాత్రం తెగ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఫాలోవర్లు, ఫ్యాన్స్‌. ఇదే నిజమైతే ఓజీ ఫీవర్‌ సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై ఎలా ఉండబోతుందో ఫస్ట్‌ సింగిల్‌తో ఓ అంచనాకు వచ్చేయొచ్చనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఇక పవన్ కల్యాణ్‌ త్వరలోనే మేకప్‌ వేసుకునేందుకు రెడీ అవుతున్నాడని.. జూన్‌ నుంచి షూటింగ్స్‌తో బిజీ కానున్నాడని ఇప్పటికే ఓ వార్త నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. పవన్‌ కల్యాణ్‌ ప్రస్తుతం ఓజీతోపాటు ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్‌, హరిహరవీరమల్లు సినిమాలను లైన్‌లో పెట్టాడని తెలిసిందే.

సాహో ఫేం సుజిత్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఓజీ నుంచి ఇప్పటికే HUNGRYCHEETAH గ్లింప్స్ లాంఛ్ చేయగా నెట్టింట వ్యూస్‌ పంట పండిస్తోంది. డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ తెరకెక్కిస్తున్న ఓజీ సెప్టెంబర్‌ 27న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రంలో గ్యాంగ్ లీడర్‌ ఫేం ప్రియాంకా ఆరుళ్ మోహన్‌ ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోండగా.. టాలీవుడ్ సీనియర్ యాక్టర్ వెంకట్‌, కోలీవుడ్ భామ శ్రియా రెడ్డి కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

ఈ మూవీకి రవి కే చంద్రన్ సినిమాటోగ్రాఫర్ కాగా‌.. ఏఎస్ ప్రకాశ్ ప్రొడక్షన్‌ డిజైనర్‌. పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఖాతా నటిస్తోన్న ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్‌, హరిహరవీరమల్లు చిత్రాలకు సంబంధించిన అప్‌డేట్స్‌ కూడా రావాల్సి ఉంది.

ఓజీ స్టైలిష్‌ రిలీజ్‌ డేట్‌ లుక్‌..

The #OG will arrive on 27th September 2024. #TheyCallHimOG #OGonSept27th pic.twitter.com/4PZTUZe2db

Powerstar #PawanKalyan ’s Highly Anticipated #OG to have a Grand Release Worldwide on September 27th! #PowerStarPawanKalyan #TheyCallHimOG #Sujeeth @IamKalyanDasari @DVVMovies pic.twitter.com/ZugOArGhGi

We have a chance of making #PawanKalyan Garu sing in #TheyCallHimOG 🎙️💥, #OG has so much of dose – @MusicThaman Anna at Super Singer Telugu 😍❤️

Let’s hope for the best 🧨 #Thaman pic.twitter.com/eD5CYGnbeu

— ThamanFandomGroup™ (@Supremo_TFG) January 16, 2024