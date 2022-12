December 11, 2022 / 09:32 AM IST

Ustaad Bhagat Singh | ప్రస్తుతం పవన్‌ కళ్యాణ్‌ అభిమానులు ఉన్నంత సంతోషంగా ఏ హీరో అభిమాని లేడు. ఎందుకంటారా? గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ సినిమాలను ప్రకటిస్తున్నాడు. రానున్న ఎలక్షన్‌లలోపూ వీలైనన్ని సినిమాలు పూర్తి చేయాలని చూస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం హరిహర వీరమల్లు షూటింగ్‌లో బిజీగా ఉన్న పవన్‌.. ఇటీవలే సుజిత్‌తో సినిమాను ప్రకటించాడు. ఈ మధ్య కాలంలో ఈ మూవీకి వచ్చిన హైప్‌ దేనికీ రాలేదేమో! ఒక్క పోస్టర్‌తోనే సోషల్‌ మీడియా ఊగిపోయింది. అంతేకాకుండా అత్యధికంగా రీ-ట్వీట్స్‌‌, లైక్స్‌ వచ్చిన పోస్టర్‌గా టాలీవుడ్‌లో రికార్డు క్రియేట్‌ చేసింది. దీన్ని బట్టి చూస్తే తెలుస్తుంది. పవన్‌ కళ్యాణ్‌ దిగనంత వరకే ఏ రికార్డయినా అని.

పోస్టర్‌ ఇచ్చిన హైప్‌తో ఖుషీలో ఉన్న పవన్‌ ఫ్యాన్స్‌కు.. రెండు రోజుల ముందు హరీష్‌ శంకర్‌ చేసిన ట్వీట్ ఇంకో లడ్డు కావాలా నాయినా! అన్నట్లు అయింది. పవన్‌తో సినిమా చేయనున్నట్లు ప్రకటించడంతో అభిమానుల్లోనే కాదు ప్రేక్షకుల్లో విపరీతమైన ఆసక్తి పెరిగింది. గతంలో వీళ్ళ కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన గబ్బర్‌సింగ్‌ సినిమా సృష్టించిన రికార్డులు అంతా ఇంతా కాదు. ఆరేళ్లుగా హిట్టు కోసం ఎదురు చూస్తున్న పవన్‌కు 60ఏళ్లు గుర్తుండే సినిమా ఇచ్చాడు దర్శకుడు హరీష్‌ శంకర్‌. ఇక ఫ్యాన్స్‌ సంబురాలకు హద్దే లేదు. విపరీతమైన ఆకలితో ఉన్నవాడికి ధమ్ బిర్యానీ ఇస్తే ఎలా ఉంటుందో.. అభిమాన హీరోకు ఒక్క హిట్టు పడితే బాగుండు అని కోరుకుంటున్న ఫ్యాన్స్‌కు గబ్బర్‌సింగ్‌ రూపంలో ధమ్ బిర్యానీ దొరికింది.

ఈ సినిమా తర్వాత మళ్లీ ఈ కాంబోలో సినిమా ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందా అని అభిమానులతో పాటు ప్రేక్షకులు కూడా వేయి కళ్లతో ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే గతేడాది వీళ్ళ కాంబోలో భవదీయుడు భగత్‌సింగ్‌ తెరకెక్కుతున్నట్లు ప్రకటన వచ్చింది. ఆ ప్రకటనతో ఫ్యాన్స్ సంబురాలు చేసుకున్నారు. ఎప్పుడెప్పుడు ఈ సినిమా సెట్స్ మీదకు వెళ్తుందా అని ఎదురు చూస్తుండగా.. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ కాన్సిల్‌ అయినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. దాంతో అటు ఫ్యాన్స్, ఇటు ప్రేక్షకులు తీవ్రంగా నిరాశపడ్డారు. అయితే ఇటీవలే హరీష్‌ చేసిన ట్వీట్‌తో మళ్ళీ ఆశలు చిగురించాయి.

తాజాగా ఈ కాంబోపై అధికారిక ప్రకటన వచ్చింది. ముందుగా ఉన్న ‘భవదీయుడు భగత్ సింగ్’ టైటిల్‌ను మారుస్తూ ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ అంటూ మరో కొత్త టైటిల్‌ను అనౌన్స్ చేసింది. మనల్ని ఎవడ్రా ఆపేది అంటూ ఉపశీర్షికను జోడించింది. ఒక చేతిలో హార్లీ డేవిడ్సన్‌ బైక్‌ను.. మరోచేతిలో టీ గ్లాస్ పట్టుకుని.. పవన్ కళ్యాణ్ పవర్‌ఫుల్‌ లుక్‌లో కనిపిస్తున్నాడు. బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో కరెంట్‌ వైర్లు, కరెంట్‌ తయారు చేసే పరిశ్రమలు కనిపిస్తున్నాయి. ఒక్క సారిగా పవన్‌ లుక్‌ చూసి పవన్‌ ఫ్యాన్స్ సంబుర పడతున్నారు. దేవి శ్రీ ప్రసాద్‌ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ సినిమాను మైత్రీ సంస్థ నిర్మిస్తుంది. అయితే ఇది తేరీ సినిమాకు రీమేక్‌గా తెరకెక్కనుందా లేదా కొత్త కథతో తెరకెక్కుతుందా అని తెలియాల్సి ఉంది.

