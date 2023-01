Unstoppable-2 | పవన్‌ కళ్యాణ్‌ ఎపిసోడ్‌ ప్రోమో వచ్చేసింది.. నిరాశలో పవర్‌ స్టార్‌ అభిమానులు..!

January 15, 2023 / 11:47 AM IST

Unstoppable-2 Pawan Kalyan Episode Promo | అటు నందమూరి అభిమానులు, ఇటు మెగా అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్న ‘అన్‌స్టాపబుల్‌-2’ పవన్‌ కళ్యాణ్‌ ఎపిసోడ్‌ ప్రోమో వచ్చేసింది. అసలు ప్రచార ఆర్భాటాలకు దూరంగా ఉండే పవన్‌ కళ్యాణ్‌ మొదటి సారి ఓ టాక్‌ షోకు.. అది కూడా బాలయ్య హోస్ట్‌ చేస్తున్న షోకు రావడం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒక సెన్సేషన్‌ క్రియేట్‌ చేసింది. వీరిద్ధరి మధ్య మాట, ముచ్చట ఎలా ఉంటుందో అని ప్రేక్షకులు తీవ్ర ఆసక్తితో ఎదురు చూస్తున్నారు. తాజాగా ఆహా సంస్థ పవన్‌ ఎపిసోడ్‌కు సంబంధించిన ప్రోమోను రిలీజ్ చేసింది.

ఈ ప్రోమోలో పెద్దగా ఏమి చూపించలేరు. కేవలం పవన్‌ కళ్యాణ్‌ వేదికపైకి రావడం మాత్రమే చూపించారు. ప్రోమో చివర్లో బాలయ్య, పవన్‌ వైపు చూసి ఈయన మెజర్‌మెంట్స్ తీసుకోవాలి అని అన్నాడు. దానికి పవన్‌ పగలబడి నవ్వాడు. ఒక విధంగా అభిమానులను ఈ ప్రోమో నిరాశపరిచిందనే చెప్పాలి. పవన్‌ మాట్లాడిన సీన్‌ ఒక్కటి కూడా పెట్టలేదు. అంతేకాకుండా ఈ ఎపిసోడ్‌ స్ట్రీమింగ్‌ డేట్‌ను కూడా ప్రకటించలేదు. మొదట సంక్రాంతికి అన్నట్లు ప్రచారం జరిగినా.. అది పుకారే అని తేలిపోయింది. అయితే రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా ఈ ఎపిసోడ్‌ విడుదల కాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. మరి ఇందులో నిజమెంతుందో తెలియాలంటే మరో వారం రోజులు వేచి చూడాల్సిందే.

నందమూరి బాలకృష్ణ హోస్ట్‌గా చేస్తున్న అన్‌స్టాపబుల్‌ షో డబుల్‌ సందడితో దూసుకుపోతుంది.ఈ మధ్య కాలంలో ఈ టాక్‌ షోకు వచ్చినంత క్రేజ్‌ దేనికి రాలేదనండంలో అతిషయోక్తి లేదు. సీజన్‌-1కు అనూహ్య రెస్పాన్స్‌ రావడంతో ఆహా సంస్థ సీజన్‌-2ను స్టార్ట్‌ చేసింది. మొదటి ఎపిసోడ్‌ నుండి ఈ టాక్‌ షో మంచి వ్యూవర్‌షిప్‌ను సాధిస్తూ వచ్చింది. సినీ ప్రముఖుల నుండి పొలిటీషియన్స్‌ వరకు అందరితో బాలయ్య చేసిన అల్లరి ప్రేక్షకులను కనువిందు చేస్తుంది. ఇక ఇటీవలే ఈ షోకు ప్రభాస్‌ గెస్ట్‌గా వచ్చాడు. రెండు పార్టులుగా విడుదలైన ప్రభాస్‌ ఎపిసోడ్‌ మిలియనల్లో వ్యూస్‌ను రాబట్టింది.

Nimmalamga kanapade nippukonda #Pawankalyan, Raajasaniki niluvetthu nidharshanam #NBK Oke stage meeda first time kalisithe……maatala thootaalu pelalsindhe..🔥🔥

Get ready for the craziest episode of #UnstoppableWithNBKS2 🤟🏻 #PawanKalyanOnAHA @PawanKalyan #NBKOnAHA pic.twitter.com/tcSL78lxM5

— ahavideoin (@ahavideoIN) January 15, 2023