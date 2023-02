February 4, 2023 / 06:11 PM IST

Pathaan Movie | సినిమా విడుదలై పది రోజులవుతున్న ఇంకా ‘పఠాన్‌’ జోరు ఎక్కడా తగ్గడం లేదు. రోజు రోజుకు టిక్కెట్‌లు భారీగా తెగుతూనే ఉన్నాయి. రిలీజ్‌ రోజున నెగెటీవ్‌ టాక్‌ తెచ్చుకున్నా.. టాక్‌తో సంబంధంలేకుండా కలెక్షన్‌లు వస్తున్నాయి. తొలిరోజు నుండే షారుఖ్‌ బాక్సాఫీస్‌పై దండయాత్ర కొనసాగిస్తున్నాడు. తొలిరోజే అనుకుంటే రెండు, మూడు ఇలా వరుసగా ఆరురోజులు వంద కోట్లకు తగ్గకుండా కలెక్షన్‌లు సాధిస్తూ బాక్సాఫీస్‌పై విరుచుకుపడుతున్నాడు. ఇక తొలివారం పూర్తయ్యే సరికి రూ.650 కోట్లు కలెక్ట్‌ చేసి కనివిని ఎరుగని రీతిలో విధ్వంసం సృష్టించాడు. తాజాగా షారుఖ్‌ మరో అరుదైన రికార్డు సాధించాడు.

శనివారం కలెక్షన్‌లతో పఠాన్‌ మూవీ ‘దంగల్‌’ రికార్డును బ్రేక్‌ చేసి హిందీలో అత్యధిక కలెక్షన్‌లు సాధించిన మూడో సినిమాగా సరికొత్త రికార్డు క్రియేట్‌ చేసింది. మొదటి రెండు స్థానాల్లో ‘బాహుబలి-2’, ‘కేజీఎఫ్‌-2’ సినిమాలున్నాయి. ఇక్కడే అనుకుంటే ఓవర్సీస్‌లోనే పఠాన్‌ వీర విహారం చేస్తున్నాడు. ‘ఆర్‌ఆర్ఆర్‌’, ‘బాహుబలి-2’ ఫుల్‌రన్‌లను జపాన్‌, చైనా రిలీజు లేకుండానే అధిగమించే అవకాశాలు పుష్కలంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇదే జోరు కొనసాగితే మరో వారంలో పఠాన్‌ వెయ్యి కోట్ల మార్కును అందుకోవడం పెద్ద కష్టమేమి కాదు. పైగా నార్త్‌లో అన్ని సెంటర్‌లలో ఇది తప్ప వేరు ఆప్షన్‌ కూడా లేదు.

పఠాన్‌ సునామిలో ‘గాంధీ గాడ్సే’ సినిమా కొట్టుకుపోయింది. ఇక తాజాగా పఠాన్‌ రూ.300 కోట్ల షేర్‌ని అత్యంత వేగంగా సాధించి ‘బాహుబలి-2’ రికార్డును బద్దలు కొట్టింది. ఆ ఫీట్‌ను సాధించడానికి బాహుబలి-2కు పది రోజులు పట్టింది. కానీ పఠాన్‌ కేవలం వారంరోజుల్లోనే ఆ ఫీట్‌ను సాధించింది. ఈ సినిమా రికార్డులతో షారుఖ్‌ అభిమానులు సంబురాలు చేసుకుంటున్నారు.

#Pathaan will surpass *lifetime biz* of #Dangal TODAY [Sat]… All set to emerge 3RD HIGHEST GROSSING *HINDI* FILM…

TOP 5…

1. #Baahubali2 #Hindi

2. #KGF2 #Hindi

3. #Pathaan

4. #Dangal

5. #Sanju

Nett BOC. #India biz. #Hindi. pic.twitter.com/sFr2pb7Frb

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 4, 2023