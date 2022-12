December 9, 2022 / 12:01 PM IST

Pathaan Movie First Single | బాలీవుడ్‌ హీరో షారుఖ్‌ ఖాన్‌కు ఉత్తరాదితో పాటు దక్షిణాదిన కూడా విపరీతమైన క్రేజ్‌ ఉంది. అయితే ఈయన నుండి సినిమా వచ్చి దాదాపు నాలుగేళ్ళయింది. జీరో తర్వాత ఇప్పటి వరకు ఈయన హీరోగా నటించిన ఒక్క సినిమా రిలీజ్‌ కాలేదు. మధ్యలో రెండు, మూడు సినిమాల్లో గెస్ట్‌ రోల్స్‌ చేసిన అవి అభిమానుల ఆకలి తీర్చలేదు. ప్రస్తుతం షారుఖ్ సినిమా కోసం అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇక షారుఖ్ కూడా నాలుగేళ్ల గ్యాప్‌ను పూర్తి చేసేందుకు వరుసగా సినిమాలు సెట్స్ మీదకు తీసుకెళ్తున్నాడు. ప్రస్తుతం ఈయన చేతిలో మూడు సినిమాలున్నాయి. అందులో ‘పఠాన్‌’ ఒకటి.

సిద్ధార్థ్‌ ఆనంద్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం షూటింగ్‌ పూర్తి చేసుకుని ప్రీ ప్రొడక్షన్‌ పనులు జరుపుకుంటుంది. ఇటీవలే రిలీజైన టీజర్‌ ప్రేక్షకులలో భారీ అంచనాలు నెలకొల్పాయి. బాలీవుడ్‌లో అత్యధిక లైక్స్‌ సాధించిన టీజర్‌గా రికార్డు కూడా క్రియేట్‌ చేసింది. యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం రిపబ్లిక్‌ డే సందర్భంగా వచ్చే ఏడాది జనవరి 25న రిలీజ్‌ కానుంది. ఈ క్రమంలో చిత్రబృందం వరుస అప్‌డేట్‌లు ప్రకటిస్తూ సినిమాపై మంచి బజ్‌ క్రియేట్‌ చేస్తున్నారు. తాజాగా మేకర్స్ ఈ సినిమా ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ డేట్‌ను ప్రకటించారు.

‘పఠాన ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ను డిసెంబర్‌ 12 ఉదయం 11 గంటలకు రిలీజ్‌ చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. అంతేకాకుండా దీపికా బికినీ ఫోటోను కూడా రిలీజ్‌ చేశారు. విశాల్‌ దద్లానీ, విశాల్‌-శేఖర్‌, శేఖర్‌ రావ్‌జని, సంచిత్‌ బల్హారా సంగీతం అందిస్తున్నారు. యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రాన్ని యష్‌ రాజ్‌ ఫిలింస్‌ బ్యానర్‌పై ఆదిత్య చోప్రా అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కించాడు. ఈ సినిమా యష్‌రాజ్‌ ఫిలింస్‌లో బ్యానర్‌లో 50వ చిత్రం కావడం విశేషం. షారుఖ్‌కు జోడీగా దీపికా పదుకొనే నటించింది. జాన్‌ అబ్రహం కీలక పాత్రలో నటించిన ఈ సినిమా హిందీతో పాటు తెలుగు, కన్నడ భాషల్లో రిలీజ్‌ కానుంది.

SRK – DEEPIKA – JOHN: ‘PATHAAN’ FIRST SONG ON 12 DEC… #YRF will unveil the first song [#BesharamRang] from #Pathaan, featuring #DeepikaPadukone – on 12 Dec 2022 at 11 am… Here’s the pic…#SRK #JohnAbraham pic.twitter.com/VCwXr3QBzs

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 9, 2022