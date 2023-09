Parineeti Chopra And Raghav Chadha Arrive At Udaipur Airport Ahead Of Wedding

Parineeti-Raghav Chadha | ఉదయ్‌పూర్‌ చేరుకున్న కాబోయే కొత్త జంట.. పిక్స్‌ వైరల్‌

Parineeti-Raghav Chadha | బాలీవుడ్‌ నటి పరిణీతి చోప్రా (Parineeti Chopra), ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ ఎంపీ (AAP MP) రాఘవ్‌ చద్దా (Raghav Chadha) వివాహానికి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. మరికొన్ని గంటల్లోనే వీరు వివాహబంధంతో ఒక్కటి కాబోతున్నారు. ఆదివారం వీరి వివాహం జరగనుంది. ఈ పెళ్లి తంతుకు రాజస్థాన్‌ ఉదయ్‌పూర్‌ (Udaipur)లోని లీలా ప్యాలెస్‌ (Leela Palace) వేదిక కాబోతోంది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా పరిణీతి-రాఘవ్‌ శుక్రవారం ఉదయం ఉదయ్‌పూర్‌లో ల్యాండ్‌ అయ్యారు.

September 22, 2023 / 11:17 AM IST

Parineeti-Raghav Chadha | బాలీవుడ్‌ నటి పరిణీతి చోప్రా (Parineeti Chopra), ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ ఎంపీ (AAP MP) రాఘవ్‌ చద్దా (Raghav Chadha) వివాహానికి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. మరికొన్ని గంటల్లోనే వీరు వివాహబంధంతో ఒక్కటి కాబోతున్నారు. ఆదివారం వీరి వివాహం జరగనుంది. ఈ పెళ్లి తంతుకు రాజస్థాన్‌ ఉదయ్‌పూర్‌ (Udaipur)లోని లీలా ప్యాలెస్‌ (Leela Palace) వేదిక కాబోతోంది. ఈ నేపథ్యంలో పెళ్లికి రెండు రోజులే సమయం ఉండటంతో ఇరు కుటుంబ సభ్యులు పెళ్లి పనులు మొదలు పెట్టేశారు. ఇప్పటికే కొందరు బంధుమిత్రులు ఉదయ్‌పూర్‌ చేరుకున్నారు. తాజాగా పరిణీతి-రాఘవ్‌ కూడా శుక్రవారం ఉదయం ఉదయ్‌పూర్‌లో ల్యాండ్‌ అయ్యారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతున్నాయి. వీరి ప్రీ వెడ్డింగ్‌ సెలబ్రేషన్స్‌ ఈనెల 20వ తేదీన ఘనంగా జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమానికి అతికొద్ది మంది బంధు మిత్రులు హాజరయ్యారు. ఈ వేడుకకు సంబంధించిన ఫొటోలు కూడా ఇప్పటికే వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

మీడియా రిపోర్ట్స్‌ ప్రకారం.. రాఘవ్‌-పరిణీతిల పరిణయం సెప్టెంబర్‌ 23, 24 తేదీల్లో రాజస్థాన్‌ ఉదయ్‌పూర్‌ (Udaipur)లోని లీలా ప్యాలెస్‌ (Leela Palace)లో పంజాబీ సంప్రదాయంలో జరగనుంది. పెళ్లి వేడుకకు సమీప బంధువులు, అత్యంత సన్నిహితులు మాత్రమే హాజరవుతారు. పెళ్లికి వచ్చే అతిథులు, వీవీఐపీల కోసం ఉదయ్‌ పూర్‌లో విలాసవంతమైన హోటళ్లను బుక్‌ చేశారు. హల్దీ, మెహందీ, సంగీత్‌ సహా వివాహాది కార్యక్రమాలు సెప్టెంబర్ 23న ప్రారంభమవుతాయి. పెళ్లి తర్వాత హర్యానాలోని గురుగ్రామ్‌లో గ్రాండ్ రిసెప్షన్ నిర్వహించనున్నారు.

ఈ పెళ్లికి 200 మందికిపైగా అతిథులు, 50 మందికిపైగా వీవీఐపీలు హాజరుకానున్నట్లు సమాచారం. దీంతో వీవీఐపీ అతిథుల ప్రాధాన్యతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇంటెలిజెన్స్ అధికారులు అతిథుల కోసం బుక్‌ చేసిన హోటళ్లలో తనిఖీలు చేపట్టినట్లు మీడియాలో కథనాలు వస్తున్నాయి. రెండు నెలల క్రితమే రాఘవ్ చద్దా, పరిణీతి చోప్రా ఉదయ్‌పూర్‌ వెళ్లి హోటళ్లను పరిశీలించినట్లు తెలిసింది. ఈ వివాహానికి ఆప్ అధినేత, ఢిల్లీ సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్, పంజాబ్ సీఎం భగవంత్ మాన్ సహా పలువురు రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరయ్యే అవాకాశం ఉంది. పరిణీతి చోప్రా కజిన్ ప్రియాంక చోప్రా, ఆమె భర్త నిక్ జోనాస్ కూడా ఈ వేడుకకు విచ్చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

పరిణీతి చోప్రా, రాఘవ్‌ చద్దా నిశ్చితార్థ వేడుక ఢిల్లీలోని రాజీవ్‌ చౌక్‌లో గల కపుర్తాల హౌస్‌లో మే 13వ తేదీన అంగరంగ వైభవంగా జరిగిన విషయం తెలిసిందే. ఇరువురి కుటుంబ సభ్యులు, అత్యంత సన్నిహితుల సమక్షంలో ఈ జంట ఉంగరాలు మార్చుకున్నారు. కార్యక్రమానికి పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. చాలారోజులు ప్రేమలో మునిగి తేలిన ఈ జంట.. ఓ హోటల్‌ డిన్నర్‌ డేట్‌కు వచ్చిన సమయంలో ఇద్దరు ప్రేమ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. అప్పటి నుంచి ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారనే వార్తలు వచ్చాయి. లండ‌న్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకాన‌మిక్స్‌లో రాఘ‌వ్ చ‌ద్దా, ప‌రిణీతి చోప్రా చదివారు. కామన్‌ స్నేహితుల ద్వారా ఇద్దరి మధ్య పరిచయం మరింత పెరిగి.. అది కాస్త ప్రేమగా మారింది. చివరకు పెళ్లిబంధంతో ఒకటికాబోతున్నారు.

#WATCH | AAP MP Raghav Chadha and actor Parineeti Chopra arrive in Udaipur. They will tie the knot in the city reportedly over this weekend. pic.twitter.com/MqJT3zV84x — ANI (@ANI) September 22, 2023

#WATCH | AAP MP Raghav Chadha and actor Parineeti Chopra leave for Udaipur in Rajasthan, from Delhi airport. The couple will tie the knot in Udaipur reportedly over this weekend. pic.twitter.com/Be8eC4HYTr — ANI (@ANI) September 22, 2023

#WATCH | Dance, music and decorations outside Udaipur airport in Rajasthan. AAP MP Raghav Chadha and actor Parineeti Chopra will arrive here today. The couple will tie the knot in Udaipur reportedly over this weekend. pic.twitter.com/a7wRdrtG2Y — ANI (@ANI) September 22, 2023

Also Read..

Apple iPhone | ఆపిల్‌ వినియోగదారులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. భారత్‌లో ఐఫోన్‌ 15 సిరీస్‌ సేల్స్‌ షురూ

Vijay Antony | కూతురు మరణంపై విజయ్‌ ఆంటోని ఎమోషనల్‌ పోస్ట్‌.. నేనూ చనిపోయానంటూ భావోద్వేగం..!

Good news | వైద్య విద్యార్థులకు గుడ్‌ న్యూస్‌.. భారత్‌లో ఎంబీబీఎస్‌ చేసినవారు ఇకపై నేరుగా విదేశాల్లో ప్రాక్టీస్‌ చేసుకోవచ్చు