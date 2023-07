VD13 | లైట్స్‌‌..కెమెరా..యాక్షన్‌.. విజయ్‌ దేవరకొండ VD13 షురూ

July 16, 2023 / 12:08 PM IST

VD13 | గీతగోవిందం (Geeta Govindam) సినిమాతో వన్‌ ఆప్‌ ది క్రేజీయెస్ట్‌ కాంబినేషన్‌గా నిలిచింది పరశురాం (Parasuram), విజయ్‌ దేవరకొండ (Vijay Deverakonda). ఈ ఇద్దరి కలయికలో రెండో సినిమా వస్తుందని తెలిసిందే. విజయ్‌-పరశురాం VD 13 ప్రాజెక్ట్‌ జూన్‌లో పూజా కార్యక్రమాలతో గ్రాండ్‌గా లాంఛ్ అయింది. హై బడ్జెట్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రాబోతున్న VD 13లో సీతారామం ఫేం మృణాళ్‌ ఠాకూర్‌ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది.

యూఎస్ఏలో ఇప్పటికే పలు లొకేషన్ల వేట ముగించగా.. తాజాగా షూటింగ్ అప్‌డేట్ వచ్చేసింది. ఈ మూవీ చిత్రీకరణ నేడు గ్రాండ్‌గా షురూ అయినట్టు మేకర్స్ తెలియజేశారు. VD 13 మూవీని 2024 సంక్రాంతి కానుకగా విడుదల చేయనున్నట్టు ప్రకటించేశారు మేకర్స్‌. విజయ్ దేవరకొండ ప్రస్తుతం రొమాంటిక్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా శివ నిర్వాణ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఖుషిలో నటిస్తుండగా.. ఈ మూవీ షూటింగ్‌ పూర్తి చేసుకుంది. దీంతోపాటు గౌతమ్ తిన్ననూరి డైరెక్షన్‌లో కాప్ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న VD 12లో కూడా నటిస్తున్నాడు.

ఇప్పటికే విడుదలైన VD 12 ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్లు సోషల్‌ మీడియాలో హల్‌ చల్ చేస్తున్నాయి. గీత గోవిందం తర్వాత విజయ్‌-పరశురాం నుంచి వస్తున్న సినిమా కావడంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై దిల్‌ రాజు ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ బ్యానర్‌కు ఇది 54వ ప్రాజెక్ట్‌.

The shoot of our #VD13 #SVC54 kick started today!🤩

VD 13 లాంఛింగ్ స్టిల్స్‌..

The much awaited collaboration of THE #VijayDeverakonda, @parasurampetla, & @svc_official’s #VD13 is officially launched today.

The talented @mrunal0801 joins the stellar cast.

Shoot begins soon.#SVC54@Thedeverakonda#KUMohanan @GopiSundarOffl #VasuVarma #DilRaju #Shirish pic.twitter.com/ZzOfigIvme

— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) June 14, 2023