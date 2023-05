May 28, 2023 / 09:00 PM IST

Bholaa | బాలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్ అజయ్‌ దేవ్‌గన్‌ (Ajay Devgn) స్వీయ దర్శకత్వంలో హీరోగా నటించిన చిత్రం భోళా (Bholaa). ఈ మూవీ కార్తీ నటించిన ఖైదీ చిత్రానికి హిందీ రీమేక్‌గా తెరకెక్కింది. అయితే భారీ అంచనాల మధ్య థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదలైన భోళా బాక్సాఫీస్ వద్ద మాత్రం ఊహించని విధంగా డిజాస్టర్ టాక్‌ తెచ్చుకుది. థియేటర్లలో ఇంప్రెస్‌ చేయలేకపోయిన ఈ చిత్రం పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్‌ ఫాం అమెజాన్ ప్రైమ్‌ వీడియోలో అద్దె ప్రాతిపదికన (rental fee) రూ.399 ఫీజుతో అందుబాటులోకి వచ్చింది.

అయితే అమెజాన్‌ ఇటీవలే తన సబ్‌స్క్రైబర్లకు భోళా చిత్రాన్ని ఎలాంటి అద్దె చెల్లించకుండా వీక్షించే అవకాశాన్ని కల్పించిందన్న వార్త కూడా బయటకు వచ్చింది. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా భోళాకు సంబంధించిన ఆసక్తికర అప్‌డేట్ వచ్చింది. భోళాకు డిజిటల్‌ ప్లాట్‌ఫాంలో మంచి స్పందన వస్తోంది. ప్రైమ్‌ వీడియో ఇండియా చార్ట్స్‌లో భోళా మొదటిస్థానంతో ట్రెండింగ్‌లో నిలిచింది. రానున్న రోజుల్లో రెస్పాన్స్ మరింత పెరిగే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయని ట్రేడ్ పండితులు అంచనా వేస్తున్నారు.

మొత్తానికి బాక్సాఫీస్‌ వద్ద నిరాశకు లోనైన అజయ్‌ దేవ్‌గన్‌ టీంకు ఇది గుడ్‌న్యూస్ అనే చెప్పాలి. యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో వచ్చిన ఈ మూవీలో అమలాపాల్‌ ఫీ మేల్ రోల్‌ రోల్‌లో నటించగా.. టబు పోలీసాఫీసర్‌ పాత్రలో కనిపించింది. అజయ్‌ దేవ్‌గన్‌ ఫిలిమ్స్‌, టీ-సిరీస్‌ ఫిలిమ్స్‌, రిలయన్స్ ఎంటర్‌టైన్‌ మెంట్‌, డ్రీమ్ వారియర్‌ పిక్చర్స్ బ్యానర్లు సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించాయి.

అజయ్‌దేవ్‌గన్‌ దర్శకత్వంలో వచ్చిన నాలుగో సినిమా భోళా. ఈ చిత్రానికి కేజీఎఫ్‌ ఫేం రవి బస్రూర్ సంగీతం అందించాడు. భోళా చిత్రంలో దీపక్ డోబ్రియాల్‌, సంజయ్‌ మిశ్రా, గజ్‌రాజ్‌ రావు, వినీత్ కుమార్‌ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

three’s a crowd? not when it’s @ajaydevgn taking on the roles of actor, director and producer!

watch him set the screen on fire with #BholaaOnPrime now pic.twitter.com/QFXWzjvXiU

— prime video IN (@PrimeVideoIN) May 28, 2023