March 24, 2024 / 12:08 PM IST

Oppenheimer Movie | హాలీవుడ్‌ బ్లాక్‌బస్టర్‌ ‘ఓపెన్‌హైమర్‌’ తెలుగులోకి వ‌చ్చేసింది. ప్రముఖ హాలీవుడ్‌ దర్శకుడు క్రిస్టోఫర్ నోలన్ (Christopher Nolan) ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో తాజాగా వ‌చ్చిన చిత్రం ‘ఓపెన్ హైమర్’ (Oppenheimer). అణుబాంబును క‌నిపెట్టిన ప్ర‌ముఖ‌ భౌతిక శాస్త్రవేత్త రాబర్ట్ ఓపెన్‌హైమర్ జీవిత చ‌రిత్ర ఆధారంగా ఈ సినిమా రూపొందింది. ఇక గ‌త‌ ఏడాది జులై 21న థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ చిత్రం బ్లాక్‌ బస్టర్‌ హిట్‌గా నిలిచింది. అయితే ఈ సినిమా ప్ర‌స్తుతం ప్ర‌ముఖ‌ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న విష‌యం తెలిసిందే. అయితే ఈ సినిమా హిందీ, ఇంగ్లీష్ భాష‌ల్లో మాత్ర‌మే ప్రైమ్‌లో అందుబాటులో ఉంది.

అయితే తాజాగా తెలుగు వెర్ష‌న్‌కు సంబంధించి ఈ చిత్రం మ‌రో ఓటీటీని వెతుక్కుంది. ప్ర‌స్తుతం ఈ చిత్రం జియో సినిమా(Jio Cinema)లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుండ‌గా.. తెలుగుతో పాటు ఇంగ్లీష్,తమిళం, కన్నడ, మరాఠీ, బెంగాలీ, హిందీ భాషల్లో అందుబాటులో ఉంది. జియో సినిమా వినియోగదారులు ఉచితంగా ఈ సినిమాను చూడ‌వ‌చ్చు. ఈ చిత్రంలో సిలియన్ మర్ఫీ, ఎమిలీ బ్లంట్, మాట్ డామన్, రాబర్ట్ డౌనీ త‌దిత‌రులు ప్ర‌ముఖ పాత్ర‌లు పోషించారు. మ‌రోవైపు 96వ ఆస్కార్‌ వేడుకల్లో ‘ఓపెన్‌హైమర్‌’ సత్తా చాటింది. ఉత్తమ చిత్రం సహా ఏడు విభాగాల్లో అవార్డుల‌ను దక్కించుకుంది.

Keep the awards season spirit alive by binge-watching these cult movies! 🏆✨

Get ready to witness the cinematic phenomenon of Oppenheimer, streaming on #JioCinema March 21 onwards. pic.twitter.com/PUBSIFn94m

— JioCinema (@JioCinema) March 18, 2024