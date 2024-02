Nagababu | నేను చేసింది తప్పే.. ఆ వ్యాఖ్య‌లు వెనక్కి తీసుకుంటున్న : నాగబాబు

Operation Valentine | మెగా హీరో వరుణ్ తేజ్ నటించిన 'ఆపరేషన్ వాలెంటైన్' చిత్రం మార్చి 1న పాన్ ఇండియా లెవెల్లో గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కాబోతోంది. అయితే రీసెంట్‌గా ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ జ‌రుగ‌గా.. ఈ వేడుక‌లో నాగబాబు చేసిన వ్యాఖ్య‌లు వివాదాస్పదమయ్యాయి.

February 29, 2024 / 12:56 PM IST

ఈ ఈవెంట్లో నాగ‌బాబు మాట్లాడుతూ.. ”వరుణ్ తేజ్ తన కెరీర్ బిగినింగ్ నుంచి ఛాలెంజింగ్, రిస్కుతో కూడుకున్న పాత్రలు చేస్తున్నాడని చెప్పారు. ఇది ఒక తండ్రిగా త‌న‌కు ఎంతో గర్వాన్ని కలిగిస్తోందని.. ముఖ్యంగా ఆర్మీ, పోలీస్ తరహా పాత్రలకు వరుణ్ హైట్, బాడీ లాంగ్వేజ్ సరిగ్గా సరిపోతాయని చెప్పారు. 5.3 అడుగులు ఉండే హీరో ఇలాంటి పాత్ర‌లు వేస్తే అత‌డికి ఆ పాత్ర‌ బాగుండదని అన్నారు. దీంతో ఈ వ్యాఖ్యలు సోష‌ల్ మీడియాలో దూమారం రేపాయి. నాగ‌బాబు మా హీరోనే అన్నాడంటూ పలు అభిమానుల సంఘాలు ఎక్స్ వేదిక ద్వారా నాగ‌బాబును ట్రోల్ చేయ‌డం మొద‌లుపెట్టారు. ఇక ఈ వివాదం ముదురుతున్న నేపథ్యంలో నాగబాబు తాజాగా క్షమాపణలు తెలిపారు.

”ఇటీవల జరిగిన వరుణ్ బాబు ‘ఆపరేషన్ వాలెంటైన్’ ప్రీ రిలిజ్ ఈవెంట్ లో నేను పోలిస్ క్యారెక్టర్‌ 6 అడుగుల మూడు అంగుళాలు ఉండే వ్యక్తులు చేస్తే బాగుంటుంది 5 అడుగుల మూడు అంగుళాలు వ్యక్తులు చేస్తే నొప్పదు అన్నట్టు మాట్లాడాను,ఆ మాటలు నేను వెనక్కి తీసుకుంటున్నాను, ఎవరైన ఆ మాటలకి నొచ్చుకునుంటే I’m Really Very sorry, అది యాదృచ్ఛికంగా వచ్చిందే కాని Wanted గా అన్న మాటలు కాదు, అందరు అర్ధం చేసుకుని క్షమిస్తారని ఆశిస్తున్నాను”.. అంటూ నాగబాబు రాసుకోచ్చాడు.

ఇటీవల జరిగిన వరుణ్ బాబు ‘ఆపరేషన్ వాలెంటైన్’ ప్రీ రిలిజ్ ఈవెంట్ లో నేను పోలిస్ క్యారెక్టర్‌ 6 అడుగుల మూడు అంగుళాలు ఉండే వ్యక్తులు చేస్తే బాగుంటుంది 5 అడుగుల మూడు అంగుళాలు వ్యక్తులు చేస్తే నొప్పదు అన్నట్టు మాట్లాడాను,ఆ మాటలు నేను వెనక్కి తీస్కుంటున్నాను,ఎవరైన ఆ మాటలకి… pic.twitter.com/Ppr44YcqI8 — Naga Babu Konidela (@NagaBabuOffl) February 29, 2024

వరుణ్‌ తేజ్‌ (Varun Tej) మాజీ మిస్ యూనివర్స్‌ మానుషి చిల్లర్‌ (Manushi Chhillar) ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్న ఈ సినిమాకు శక్తిప్రతాప్‌ సింగ్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. వార్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో ఈ సినిమా వ‌స్తుండ‌గా.. పాకిస్తాన్‌లో ఉన్న టెర్ర‌రిస్ట్‌ల‌ను అంతమొందించడానికి ఇండియ‌న్ ఎయిర్ ఫోర్స్ చేసే మిష‌నే ఆపరేషన్‌ వాలెంటైన్‌ అని తెలుస్తుంది. ఇక ఈ సినిమాలో మిర్‌ సర్వార్‌, నవదీప్‌ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. మిక్కీ జే మేయర్‌ సంగీతం అందిస్తున్నారు

