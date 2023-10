October 25, 2023 / 09:00 PM IST

Ooru Peru Bhairavakona | టాలీవుడ్‌ యువ హీరో సందీప్ కిషన్ (Sundeep Kishan)‌ నటిస్తోన్న చిత్రాల్లో ఒకటి ఊరు పేరు భైరవకోన (Ooru Peru Bhairavakona). వీఐ ఆనంద్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీలో వర్ష బొల్లమ్మ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. హాస్య మూవీస్ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే ఫస్ట్ సింగిల్‌ నిజమే నే చెబుతున్నా లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌ను లాంఛ్ చేయగా.. నెట్టింట టాప్ ట్రెండింగ్‌లో నిలుస్తోంది.

కాగా చాలా రోజులకు రెండో సాంగ్‌ అప్‌డేట్ అందించారు. ఈ మూవీ సెకండ్ సింగిల్‌ హమ్మ హమ్మ (Humma Humma) ప్రమోషనల్ టీజర్‌ను రేపు సాయంత్రం 4:05 గంటలకు లాంఛ్ చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు. ఫుల్ సాంగ్‌ను అక్టోబర్ 28న విడుదల చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు. మీరంతా ప్రేమలో పడిపోయే మరో స్పెషల్‌ సాంగ్ హమ్మ హమ్మ వచ్చేస్తుంది.. తాజా అప్‌డేట్‌ను అందరితో షేర్ చేసుకున్నాడు సందీప్‌ కిషన్‌.

ఈ చిత్రానికి శేఖర్ చంద్ర మ్యూజిక్ డైరెక్టర్‌. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్‌ దశలో ఉన్న ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్‌పై మేకర్స్‌ నుంచి క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. ఈ చిత్రాన్ని ఏకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ అనిల్‌ సుంకర సమర్పణలో రాజేశ్‌ దండా నిర్మిస్తున్నారు. టైగర్‌ తర్వాత సందీప్‌ కిషన్‌, వీఐ ఆనంద్‌ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న రెండో సినిమా ఇది. ఈ సారి ఇంట్రెస్టింగ్ టైటిల్‌తో వస్తున్న ఆనంద్‌ ప్రేక్షకులను ఎలా ఇంప్రెస్‌ చేస్తాడనేది ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్ నెలకొంది.

రెండో సాంగ్‌ అప్‌డేట్‌..

Promising you yet another Special Number after #NijameneChebuthunna which you will Fall in Love With ♥️#HummaHumma

a #ShekharChandra Musical

In #RamMiryalla 's Voice#OoruPeruBhairavaKona

A @Dir_Vi_Anand Fantasy 🧚🏽‍♂️@VarshaBollamma @KavyaThapar

