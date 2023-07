Oh My God-2 Movie | ఉత్కంఠ రేకెత్తిస్తున్న ఓ మై గాడ్‌ టీజర్‌.. తొలిపార్టుకు మించి ఉందిగా..!

July 11, 2023 / 02:57 PM IST

Oh My God-2 Movie Teaser | తొమ్మిదేళ్ల క్రితం బాలీవుడ్‌లో విడుదలైన ఓ మై గాడ్ ఎంత పెద్ద సంచలనం సృష్టించిందో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ఉమేష్ శుక్ల దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా అప్పట్లో నెలకొల్పిన రికార్డుల అంతా ఇంతా కాదు. అప్పట్లోనే ఈ సినిమా రెండొందల కోట్లు కలెక్షన్‌లు సాధించింది. ఇదే సినిమాను తెలుగులో వెంకటేష్, పవన్ కళ్యాణ్ గోపాల గోపాలగా రీమేక్ చేశారు. ఇక్కడ కూడా ఈ సినిమా ఘన విజయం సాధించింది. ఇక ఇప్పుడు ఓమై గాడ్‌కు సీక్వెల్ తెరకెక్కుతుంది. ఓ మై గాడ్-2 పేరుతో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాకు అమిత్‌ రాయ్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్పటిక రిలీజైన పోస్టర్‌లు సినిమాపై మంచి అంచనాలే నెలకొల్పాయి.

తాజాగా ఈ సినిమా టీజర్‌ను చిత్రబృందం రిలీజ్‌ చేసింది. తొలిపార్టులో కృష్ణుడిగా కనిపించిన అక్షయ్‌ కుమార్‌.. సీక్వెల్‌లో మహాకాలేశ్వరుడిగా కనిపించనున్నాడు. ఈశ్వరుడికి ఆస్తికుడు .. నాస్తికుడు అనే భేదం లేదు .. ఆయన అందరినీ సమానంగానే చూస్తాడు .. శరణాగతి చేసినవారిని తప్పక రక్షిస్తాడు అంటూ సినిమా థీమ్‌ను ఒక్క డైలాగ్‌లో ప్రజెంట్‌ చేశారు. తొలిపార్టులో నాస్తికుడిగా పరేశ్‌ రావల్‌ కనిపిస్తే.. ఇందులో పంకజ్‌ త్రిపాఠి గొప్ప భక్తుడిగా కనిపిస్తున్నాడు. టీజర్‌తోనే సినిమాపై వీర లెవల్లో అంచనాలు క్రియేట్‌ అయ్యాయి.

తొలిపార్టుకు మించి ఈ సినిమా ఉండబోతుందని, పక్కా బ్లాక్‌ బస్టర్‌ అని ఇన్‌సైడ్ టాక్‌. వాకావ్ ఫిలింస్ బ్యానర్‌పై రూపొందుతున్న ఈ సినిమాలో యామి గౌతమ్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఇక ఆగస్టు 11న ఈ సినిమా గ్రాండ్‌గా రిలీజ్‌ కాబోతుంది.

रख विश्वास 🙏#OMG2Teaser out now. #OMG2 in theatres on August 11. pic.twitter.com/huoKuAIKw9

— Akshay Kumar (@akshaykumar) July 11, 2023