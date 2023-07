July 11, 2023 / 08:34 PM IST

OG | టాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో పవన్‌ కల్యాణ్‌ (Pawan Kalyan) బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నాడని తెలిసిందే. ఈ చిత్రాల్లో ఒకటి ఓజీ (OG). యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి సుజిత్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఓజీలో గ్యాంగ్‌లీడర్‌ ఫేం ప్రియాంకా అరుళ్‌ మోహన్‌ (Priyanka Arul Mohan) హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. తాజాగా ఓజీ కొత్త షెడ్యూల్‌కు సంబంధించిన అప్‌డేట్ వచ్చింది. ఓజీ నాలుగో షెడ్యూల్‌ కోసం సుజిత్ టీం రెడీ అయింది. హైదరాబాద్‌లో ఈ షెడ్యూల్‌ కొనసాగుతుండగా.. లీడ్ యాక్టర్లంతా తాజా షూటింగ్‌లో పాల్గొంటున్నారు.

లైట్స్, కెమెరా.. డ్రామా.. ఎక్జయిటింగ్ నెలల కోసం రెడీగా ఉండండి.. అని ట్వీట్ చేశారు మేకర్స్‌. ఓజీ డీవోపీ రవి కే చంద్రన్‌తో చర్చిస్తున్న స్టిల్‌ను డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ ట్వీట్ చేసింది. ఇప్పుడీ ఫొటో నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతోంది. ఓజీ చిత్రంలో బాలీవుడ్ యాక్టర్ ఇమ్రాన్‌ హష్మీ (EmraanHashmi) విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు. ఈ మూవీలో చెన్నై భామ శ్రియా రెడ్డి (Sriya Reddy) కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.

డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యానర్‌పై డీవీవీ దానయ్య తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ఎస్ థమన్‌ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌ గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడు. సుజిత్ టీం ఇప్పటివరకు ఓజీ ముంబై, పూణే, హైదరాబాద్‌ లొకేషన్లలో మూడు షెడ్యూల్స్‌ పూర్తి చేసింది. పవన్‌ కల్యాణ్‌ దీంతోపాటు సముద్రఖని దర్శకత్వంలో బ్రో చిత్రంలో నటిస్తున్నాడు. ఈ మూవీ జులై 28న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.

పవన్‌ కల్యాణ్‌ మరోవైపు హరీష్‌ శంకర్ దర్శకత్వంలో నటిస్తున్న ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్‌ (Ustaad Bhagat Singh) కూడా షూటింగ్‌ దశలో ఉంది. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ఈ మూవీ ఫస్ట్‌ గ్లింప్స్ వీడియో నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్‌ అవుతోంది. దీంతోపాటు క్రిష్‌ డైరెక్ట్ చేస్తున్న హరిహరవీరమల్లులో నటిస్తున్నాడు పవన్‌ కల్యాణ్.

Lights, camera, and a whole lot of DRAMA!🥹❤️

The main cast is present for the fourth schedule of #OG in Hyderabad.

Get ready for some exciting months ahead—it’s going to be MAD! 🔥🔥 #FireStormIsComing 🔥#TheyCallHimOG 💥 pic.twitter.com/ddgWdzyhYh

— DVV Entertainment (@DVVMovies) July 11, 2023