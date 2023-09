September 6, 2023 / 06:39 PM IST

Nuvvu Naaku Nachchaav | ప్రతీ యేటా ఎన్నో సినిమాలు వస్తుంటాయి.. పోతుంటాయి.. కానీ సాదాసీదాగా విడుదలై బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసిన సినిమాలు మాత్రం అరుదుగా ఉంటాయి. అలాంటి సినిమాల జాబితాలో టాప్‌లో ఉంటుంది నువ్వు నాకు నచ్చావ్ (Nuvvu Naaku Nachchaav)‌. కే విజయ భాస్కర్ దర్శకత్వంలో వెంకటేశ్‌ (Venkatesh), ఆర్తీ అగర్వాల్ (Aarthi Agarwal ) హీరోహీరోయిన్లుగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 6న 2001లో విడుదలైంది. నువ్వు నాకు నచ్చావ్ నేటితో 22 ఏండ్లు పూర్తి చేసుకుంది.

శ్రీసవంతి మూవీస్ బ్యానర్‌పై స్రవంతి రవికిశోర్‌ నిర్మించిన ఈ మూవీ వెంకీ కెరీర్‌లో వన్‌ ఆఫ్‌ ది మైల్ స్టోన్‌ సినిమాగా నిలిచింది. రొమాంటిక్‌ కామెడీ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం టాలీవుడ్‌లో వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్‌ బ్లాక్ బస్టర్‌గా నిలవడమే కాదు.. మూవీ లవర్స్‌ ఆల్‌టైమ్‌ ఫేవరేట్‌ హిట్ సినిమాల వరుసలో కూడా ఫస్ట్ ప్లేస్‌లో ఉంటుంది. మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్‌ శ్రీనివాస్‌ కథనందించడంతోపాటు డైలాగ్స్ కూడా రాశాడని తెలిసిందే. సినిమాలో దాదాపు ప్రతీ సన్నివేశంలో త్రివిక్రమ్‌ డైలాగ్స్ మ్యాజిక్‌ కనిపిస్తుంటుంది.

ప్రకాశ్‌ రాజ్‌, సుధ, చంద్రమోహన్‌, ఆషా షైనీ, బ్రహ్మానందం, బాబు మోహన్‌, సునీల్, మల్జికార్జున రావు, ఎంఎస్‌ నారాయణ, హేమ శ్రీలక్ష్మి, మేల్కొటే.. ఇలా సినిమాలో ప్రతీ పాత్ర పండించే కామెడీ ప్రేక్షకులను పొట్టచెక్కలయ్యేలా నవ్విస్తుంది. ఇందులో వెంకటేశ్‌ అనకాపల్లిలో డిగ్రీ పూర్తి చేసి.. ఉద్యోగం కోసం హైదరాబాద్‌కు వచ్చిన వెంకటేశ్వర్లు పాత్రలో పండించిన హాస్యాన్ని తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎప్పటికీ మరిచిపోలేరు. ఈ సినిమా వచ్చి రెండు దశాబ్ధాలు దాటినప్పటికీ క్రేజ్‌ ఏ మాత్రం తగ్గలేదనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.

22 వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా దేవుడా ఓ మంచి దేవుడా.. మాకు నువ్వు నాకు నచ్చావ్‌ ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు అంటూ సినిమాలో వెంకీ చెప్పే డైలాగ్‌ను ట్వీట్ చేస్తూ ఓ వీడియోను షేర్ చేసింది సురేశ్ ప్రొడక్షన్స్‌. ఇప్పుడీ వీడియో నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

నువ్వు నాకు నచ్చావ్‌ @ 22 ఇయర్స్‌..

