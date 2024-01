Nupur Shikhare Marries Aamir Khans Daughter Ira Khan In Vest And Shorts

Ira Khan | వివాహబంధంలోకి అమీర్‌ ఖాన్‌ కూతురు.. జాగింగ్‌ దుస్తుల్లోనే ఐరాను మనువాడిన నుపుర్‌

January 4, 2024 / 10:28 AM IST

Ira Khan | బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ అమీర్ ఖాన్ (Aamir Khan) కూతురు ఐరా ఖాన్ (Ira Khan) వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. ప్రియుడు, ఫిట్‏నెస్ ట్రైనర్ నుపుర్ శిఖరే (Nupur Shikhare)ను ఐరా వివాహం చేసుకున్నారు. బంధువులు, స్నేహితుల సమక్షంలో ఐరా, నుపుర్ రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు. ముంబైలోని ఓ హోటల్‌లో ఈ వేడుక ఘనంగా జరిగింది. వివాహం అనంతరం అదే హోటల్‌లో రిసెప్షన్‌ జరిగింది.

అయితే, ఈ వివాహం చాలా బిన్నంగా జరిగింది. సాధారణంగా వరుడు గుర్రం లేదా, కారుపై ఊరేగింపుగా పెళ్లి మండపానికి చేరుకుంటూ ఉంటారు. అయితే నుపుర్‌ మాత్రం దాదాపు 8 కిలోమీటర్లు జాగింగ్‌ చేస్తూ వివాహ వేడుక వద్దకు చేరుకున్నాడు. జాగింగ్‌ దుస్తుల్లోనే ఐరాను మనువాడాడు. ఇక ఈనెల 8వ తేదీన ఈ జంట మరోసారి వివాహ వేడుక జరుపుకోనుంది. ఆ తర్వాత జనవరి 13వ తేదీన ముంబైలో గ్రాండ్‌గా వివాహ విందు ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

Aamir Khan daughter Ira Khan And Nupur Shikare taking vows- Is this Christian or Muslim Wedding?? #NupurShikhare #AamirKhan #IraKhan pic.twitter.com/xIKKToQdwE — Rosy (@rose_k01) January 4, 2024

ఇక ఈ వివాహ వేడుకకు అమీర్‌ ఖాన్‌, తన మాజీ భార్యలు రీనా దత్త, కిరణ్‌ రావు, రిలయన్స్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ అధినేత ముకేశ్‌-నీతా అంబానీ దంపతులు, ఇతర కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు, చిత్ర పరిశ్రమకు చెందిన పలువురు తారలు హాజరై నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. ఐరా-నుపుర్‌ వివాహానికి సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

#NupurShikhare jogs his way to wedding venue and joins his Baaraat pic.twitter.com/g6B4ZVszkP — Scroll And Play (@scrollandplay) January 3, 2024

