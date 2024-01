January 10, 2024 / 02:48 PM IST

Hrithik Roshan | మ్యాన్ ఆఫ్ మాసెస్, యంగ్ టైగర్ (Jr NTR) ఎన్టీఆర్ హిందీలో ‘వార్ 2’ సినిమా చేస్తున్న తెలిసిందే. భారీ యాక్షన్ ఎంట‌ర్‌టైనర్‌గా వ‌స్తున్న ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో హృతిక్ రోష‌న్ హీరోగా న‌టిస్తున్నాడు. అయితే నేడు హృతిక్ రోష‌న్ పుట్టినరోజు. ఈ సంద‌ర్భంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వున్న ఆయన అభిమానులు, పలువురు సినీ తారలు, వివిధ రంగాల ప్రముఖులు హృతిక్‌కు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.

ఇక హృతిక్ పుట్టినరోజు సంద‌ర్భంగా ఎన్టీఆర్ కూడా ట్విట్టర్‌ వేదికగా స్పెష‌ల్ విషెస్ తెలిపాడు. పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు హృతిక్ స‌ర్. మీకు ఈ సంవత్సరం గొప్పగా మంచి అనుభవాలతో సాగాలని కోరుతున్నాను. ఫైటర్ కి మా అభినందనలు అంటూ తార‌క్ రాసుకోచ్చాడు.

Happy Birthday @iHrithik sir… Wishing you an amazing one and a year full of good vibes. Big cheers to Fighter!

— Jr NTR (@tarak9999) January 10, 2024