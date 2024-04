April 8, 2024 / 12:46 PM IST

Nithya Menon | మలయాళ బ్యూటీ నిత్యామీనన్ గురించి ప్ర‌త్యేక ప‌రిచ‌యం అవ‌స‌రం లేదు. తొలి సినిమా ‘అలా మొదలైంది’ తోనే తిరుగులేని పాపులారిటీ తెచ్చుకున్న ఈ భామ ఆ త‌ర్వాత ‘ఇష్క్‌’, ‘గుండెజారి గల్లంతయ్యిందే’, ‘మళ్లీ మళ్లీ ఇది రాని రోజు’ ఇలా బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ హిట్లతో అనతికాలంలోనే అగ్ర కథానాయికగా పేరు సంపాదించుకుంది. రీసెంట్‌గా ‘భీమ్లానాయక్‌’, ‘తిరు’ సినిమాలతో మళ్లీ తిరిగి హిట్ ట్రాక్‌లోకి వచ్చేసింది. అయితే నేడు నిత్యామీనన్ పుట్టిన‌రోజు. ఈ సంద‌ర్భంగా నిత్యాకు సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆమె అభిమానులు, సినీ ప్రముఖులు బర్త్ డే విషెస్ తెలుపుతున్నారు.

ఇదిలావుంటే నిత్యా పుట్టిన‌రోజు సంద‌ర్భంగా తాను న‌టిస్తున్న కొత్త ప్రాజెక్ట్ నుంచి మేక‌ర్స్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు. నిత్యామీనన్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం డియర్ఎక్స్ (DearEXes). ఈ సినిమా కోలీవుడ్ ద‌ర్శ‌కురాలు కామిని ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. బాస్క్ టైమ్ థియేటర్, పోప్టర్ మీడియా నెట్‌వర్క్ బ్యాన‌ర్‌ల‌పై BGN, ఆదిత్య అజయ్ సింగ్, రామ్కి సంయ‌క్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీ నుంచి నిత్యా పుట్టిన‌రోజు సంద‌ర్భంగా ఫ‌స్ట్ లుక్ విడుద‌ల చేశారు. ఇక ఈ ఫ‌స్ట్ లుక్‌లో పెళ్లి కూతురు గెట‌ప్‌లో నిత్యా క‌నిపిస్తూ ఒక‌వైపు డ్రింక్.. మ‌రోవైపు ఫోన్ ప‌ట్టుకుని ఉంది. కామెడీ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్‌గా ఈ సినిమా రానున్న‌ట్లు పోస్ట‌ర్ చూస్తే అర్థ‌మ‌వుతుంది. విన‌య్ రాయ్, న‌వ‌దీప్, ప్ర‌తీక్ బబ్బ‌ర్, దీప‌క్ ప‌రంబోల్ ఈ సినిమాలో కీల‌క పాత్ర‌లు పోషిస్తున్నారు.

Very happy to launch the Bask Time Theatres and POPter Media Production No. 1 first look #DearEXes#HBDNithyaMenen

Featuring #NithyaMenen#VinayRai, @pnavdeep26, #DeepakParambol, @prateikbabbar

Written & Directed by debutante #Kamini.

Produced by BGN, Aditya Ajay Singh,… pic.twitter.com/CEMXM86RiY

— venkat prabhu (@vp_offl) April 8, 2024