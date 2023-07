July 21, 2023 / 08:15 PM IST

Nithiin-vakkantham Vamsi Movie |నితిన్‌ హిట్టు చూసి చాలా కాలమే అయింది. అప్పుడెప్పుడో మూడేళ్ల కిందట భీష్మతో బంపర్‌ హిట్ అందుకున్న నితిన్‌ మళ్లీ ఇప్పటివరకు హిట్టు వాసనే చూడలేదు. ఎంతో కష్టపడి చేసిన మాచర్ల సైతం తొలిరోజే డిజాస్టర్‌ టాక్‌ తెచ్చుకుని వారంలోపే బిస్తరు కట్టేసింది. ప్రస్తుతం ఈ యంగ్‌ హీరో ఆశలన్నీ వక్కంతం వంశీ సినిమాపైనే ఉన్నాయి. ఇప్పటివరకైతే ఈ సినిమాపై ఎలాంటి అంచనాల్లేవు. పైగా వక్కంతం వంశీ లాస్ట్‌ సినిమా నా పేరు సూర్య ఘోరంగా ఫ్లాప్‌ అయింది. దాంతో ఈ ప్రాజెక్ట్‌పై పెద్దగా ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్‌ ఏమి లేవు. కాకపోతే శ్రీలీల ఈ ప్రాజెక్ట్‌లోకి ఎంటరయ్యాక జనాలకు ఈ సినిమా ఒకటుందని తెలిసింది. ఇక ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి బిగ్‌ అప్‌డేట్‌ ఒకటి బయటకు వచ్చింది.

ఈ సినిమా ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ను జూలై 23న రిలీజ్‌ చేస్తున్నట్లు మేకర్స్‌ తాజాగా ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ఓ స్పెషల్ పోస్టర్‌ను కూడా రిలీజ్‌ చేశారు. ఈ సినిమాకు ఎగస్ట్రా అనే టైటిల్‌ను ఫిక్స్ చేసినట్లు తెలుస్తుంది. ఆర్టీనరీ మ్యాన్‌ అనేది ఉపశీర్షికట. మొత్తంగా చూసుకుంటే ఎక్స్‌ట్రార్డినరీ మ్యన్ వచ్చేలా టైటిల్‌ను ప్లాన్‌ చేశారట. ఇలా డిఫరెంట్‌ టైటిల్‌ మాదిరిగానే సినిమా కూడా చాలా డిఫరెంట్‌గా ఉంటుందని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. ఇక ఈ సినిమాను వినాయక చవితికి దింపాలని మేకర్స్‌ ప్లాన్‌ చేస్తున్నారట. షూటింగ్‌ కూడా ఆల్‌మోస్ట్‌ ఫైనల్‌ స్టేజీకి వచ్చేసిందని టాక్‌.

Witness the magic unfold with #Nithiin32’s first look on July 23rd ❤️‍🔥

The countdown begins! 🤩@actor_nithiin @sreeleela14 @vamsivakkantham @Jharrisjayaraj #SudhakarReddy #NikhithaReddy @SreshthMovies @adityamusic pic.twitter.com/N7vSkfnmLo

— Sreshth Movies (@SreshthMovies) July 21, 2023