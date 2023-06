June 6, 2023 / 05:41 PM IST

VNRTrio | టాలీవుడ్ క్రేజీ కాంబోల్లో ఒకటి హీరో నితిన్ (Nithiin), వెంకీకుడుముల (Venky Kudumula), రష్మిక మందన్నా. ఈ ముగ్గురి కలయికలో వచ్చిన భీష్మ బాక్సాఫీస్ వద్ద సూపర్ హిట్‌గా నిలిచింది. ఈ క్రేజీ కాంబినేషన్‌ తాజాగా VNRTrio (వర్కింగ్ టైటిల్‌)తో సినిమా చేస్తుందని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. లీడింగ్‌ బ్యానర్ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రం కొన్ని రోజుల క్రితం VNRTrio పూజాకార్యక్రమాలతో ప్రారంభమైంది.

తాజాగా ఈ సినిమా క్రేజీ అప్‌డేట్ వచ్చేసింది. VNRTrio మ్యూజిక్‌ సిట్టింగ్స్‌ పనులు షురూ అయ్యాయి. ఈ విషయాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ షేర్ చేసింది. మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌ జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్‌, లిరిసిస్ట్‌ కాసర్ల శ్యామ్‌, డైరెక్టర్‌ వెంకీ కుడుముల మ్యూజిక్‌ సిట్టింగ్‌లో ఉన్న స్టిల్స్ ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. అడ్వెంచరస్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రాబోతున్న VNRTrio చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌పై నవీన్‌ యేర్నేని, వై రవి శంకర్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు.

నితిన్ గతేడాది మాచర్ల నియోజకవర్గం సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాగా.. డిజాస్టర్ టాక్‌ తెచ్చుకుంది. రష్మిక మందన్నా మరోవైపు హిందీలో రణ్ బీర్‌ కపూర్ హీరోగా నటిస్తున్న యానిమల్‌లో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. దీంతోపాటు పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్‌ పుష్ప ది రూల్‌లో హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది.

A sensational album for #VNRTrio guaranteed 💥💥

Director @VenkyKudumula, Music Director @gvprakash and Lyricist @LyricsShyam begin the music sittings for the adventurous entertainer ❤️‍🔥@actor_nithiin @iamRashmika pic.twitter.com/YOrKFvJOlT

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) June 6, 2023