May 31, 2022 / 12:16 PM IST

Nithiin | హిట్లు ఫ్లాపుల‌తో సంబంధంలేకుండా వ‌రుస‌గా సినిమాలు చేస్తూ ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఎంటర్టైన్‌చేస్తూ ఉంటాడు యూత్ స్టార్ నితిన్‌. గ‌తేడాది ఏకంగా మూడు సినిమాల‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌ను ప‌ల‌క‌రించాడు. ప్ర‌స్తుతం నితిన్‌ న‌టిస్తున్న లేటెస్ట్ చిత్రం ‘మాచ‌ర్ల నియోజ‌క వ‌ర్గం’. రొటీన్‌కు భిన్నంగా నితిన్ ఈ సారి పొలిటిక‌ల్ థ్రిల్ల‌ర్ క‌థ‌తో రానున్నాడు. ప్ర‌ముఖ ఎడిట‌ర్ ఎంఎస్‌.రాజ‌శేఖ‌ర్ రెడ్డి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే చిత్రం నుంచి విడుదలైన టైటిల్ పోస్ట‌ర్, గ్లింప్స్ ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకున్నాయి. తాజాగా మేక‌ర్స్ ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన బిగ్ అప్‌డేట్‌ను ప్ర‌క‌టించింది.

‘మాచ‌ర్ల నియోజ‌క వ‌ర్గం’ నుంచి ‘చిల్ మారో చిల్ మారో’ అంటూ సాగే ఫ‌స్ట్ సింగిల్‌ను ‘విక్ర‌మ్’ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో క‌మ‌ల్ విడుద‌ల చేయ‌నున్నట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు. కాగా విక్ర‌మ్ తెలుగు హ‌క్కుల‌ను నితిన్ సొంతం చేసుకున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఈ క్ర‌మంలోనే నితిన్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌కు గెస్ట్‌గా వెంక‌టేష్‌తో పాటు హ‌జ‌రై త‌న సినిమాను ప్ర‌మోట్ చేసుకోనున్నాడు. నితిన్ ఈ చిత్రంలో గుంటూరు జిల్లా క‌లెక్ట‌ర్‌గా న‌టించ‌నున్నాడు.నితిన్‌కు జోడిగా కృతీశెట్టి, క్యాథెరీన్ థెరిస్సా హీరోయిన్లుగా న‌టిస్తున్నారు. ఆదిత్య మూవీస్ &ఎంట‌ర్టైన‌మెంట్స్, శ్రేష్ఠ్ మూవీస్ బ్యాన‌ర్ల‌పై ఎన్‌.సుధాక‌ర్ రెడ్డి, నిఖితా రెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. షూటింగ్ చివ‌రి ద‌శ‌లో ఉన్న ఈ చిత్రం ఆగ‌స్టు 12న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది. మ‌హ‌తి స్వ‌ర సాగ‌ర్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

Get ready to groove to the beats of #MacherlaNiyojakavargam🥁

1st single #ChillMaaro😎Song Launch Tomorrow @ #VikramHitlist Pre Release Event by UlagaNayagan @ikamalhaasan🤩@IamKrithiShetty @CatherineTresa1 @SrSekkhar @SreshthMovies @adityamusic #MNVfromAug12th pic.twitter.com/tHcSWdo5l3

— nithiin (@actor_nithiin) May 30, 2022