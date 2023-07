July 30, 2023 / 06:43 PM IST

Extra Ordinary Man | మాచర్ల నియోజకవర్గం సినిమా తర్వాత వక్కంతం వంశీ దర్శకత్వంలో నితిన్‌ (Nithiin) సినిమా చేస్తున్నాడని తెలిసిందే. యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వస్తున్న ఈ చిత్రానికి ఎక్స్‌ట్రా ఆర్డినరీ మ్యాన్‌ (Extra Ordinary Man) టైటిల్‌ ఫిక్స్‌ చేశారు. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. కాగా ఈ సినిమా నుంచి డేంజర్‌ పిల్లా లిరికల్ ప్రోమోను రేపు ఉదయం 11 గంటలకు లాంఛ్ చేస్తున్నట్టు తెలియజేశారు మేకర్స్‌. సాంగ్ లుక్ చేస్తూ..హర్ట్‌ టచింగ్‌ మెలోడీగా పాట ఉండబోతున్నదని తెలియజేశారు. ఈ చిత్రానికి హరీష్ జైరాజ్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

నితిన్‌ గుబురు గడ్డంతో ఉన్న లుక్‌ సినిమాపై హైప్ పెంచుతోంది. ప్రస్తుతం షూటింగ్ దశలో ఉన్న ఈ చిత్రాన్ని డిసెంబర్‌ 23న రిలీజ్‌ చేస్తున్నట్లు చిత్రబృందం ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ మూవీలో నితిన్‌ స్మగ్లర్‌గా కనిపించనుడగా.. శ్రీలీల హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది. ఈ సినిమాను హోం బ్యానర్‌ శ్రేష్ఠ్‌ మూవీస్‌ పై సుధాకర్‌ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నాడు.

నితిన్ మరోవైపు వెంకీ కుడుముల (Venky Kudumula)తో VNRTrio (వర్కింగ్ టైటిల్‌) కూడా ప్రకటించేశాడు. కన్నడ భామ రష్మిక మందన్నా ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటించనుంది. ఈ ముగ్గురి కలయికలో వచ్చిన భీష్మ బాక్సాఫీస్ వద్ద సూపర్ హిట్‌గా నిలిచింది. ఈ క్రేజీ కాంబినేషన్‌ రెండో సినిమా వస్తుండటంతో అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. ఈ చిత్రాన్ని లీడింగ్ బ్యానర్‌ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ తెరకెక్కిస్తుంది. ఈ చిత్రానికి మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌ జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్. VNRTrio చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌పై నవీన్‌ యేర్నేని, వై రవి శంకర్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు.

The heart-touching Melody #DangerPilla Lyrical Promo from #Extra – Ordinary Man out Tomorrow @ 11:07AM! 🎶 ✨ #ExtraOrdinaryMan Releasing on 23rd Dec 2023💥

A @Jharrisjayaraj Musical 🎻@actor_nithiin @sreeleela14 #SudhakarReddy #NikhithaReddy @SreshthMovies @vamsikaka… pic.twitter.com/SdvoyR1h5I

— Vakkantham Vamsi (@VamsiVakkantham) July 30, 2023