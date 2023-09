Swayambhu | సంయుక్తా మీనన్‌ బర్త్‌ డే స్పెషల్‌.. స్వయంభు ప్రిన్సెస్‌ లుక్‌ అదిరింది..!

September 11, 2023 / 09:05 PM IST

Swayambhu | టాలీవుడ్ యంగ్‌ హీరో నిఖిల్ సిద్దార్థ (Nikhil) నటిస్తున్న పాన్ ఇండియా చిత్రం స్వయంభు (SWAYAMBHU). ఇప్పటికే ఈ మూవీ నుంచి విడుదల చేసిన ఫస్ట్‌ లుక్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతూ సినిమాపై ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. Nikhil 20గా వస్తున్న ఈ చిత్రంలో మలయాళ భామ సంయుక్తామీనన్‌ Samyuktha Menon ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోందని తెలిసిందే. ఈ బ్యూటీ పుట్టినరోజు సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ.. సినిమా లుక్‌ ఒకటి షేర్ చేశారు మేకర్స్‌.

నిఖిల్‌ తన కోస్టార్‌ను విష్ చేస్తూ.. మా హీరోయిన్‌ సంయుక్తామీనన్‌కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు.. సుఖ సంతోషాలతో ఆయురోగ్యాలతో ఉండాలని, ఈ ఏడాది మరెన్నో బ్లాక్ బస్టర్‌ హిట్స్ అందుకోవాలని ఆశిస్తున్నట్టు ట్వీట్ చేశాడు నిఖిల్‌. స్వయంభు చిత్రానికి భరత్‌ కృష్ణమాచారి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. గతేడాది భీమ్లానాయక్‌తో సూపర్ హిట్‌ అందుకున్న సంయుక్తా మీనన్‌ ఈ ఏడాది విరూపాక్షతో మంచి సక్సెస్‌ ఖాతాలో వేసుకుంది. స్వయంభు నిఖీల్‌ కెరీర్‌లో అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో వస్తోంది.

స్వయంభు చిత్రాన్ని ఠాగూర్ మధు సమర్పణలో పిక్సెల్‌ స్టూడియోస్ బ్యానర్‌పై భువన్‌, శ్రీకర్ నిర్మిస్తున్నారు. పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో తెలుగు, తమిళం, హిందీ, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ మూవీకి మనోజ్ పరమహంస సినిమాటోగ్రాఫర్‌. స్వయంభు చిత్రానికి కేజీఎఫ్‌ ఫేం రవి బస్రూర్ బ్యాక్‌ గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌, సంగీతం అందిస్తుండటంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. స్వయంభులో నిఖిల్ యుద్ధ వీరుడిగా ఇదివరకెన్నడూ కనిపించని సర్‌ప్రైజింగ్ లుక్‌లో మెరువబోతున్నాడు.

సంయుక్తా మీనన్‌ లుక్‌..

Happy Birthday to Our #Swayambhu Heroine @iamsamyuktha_ Wishing you Happiness , Health even more Blockbusters this year 😇 pic.twitter.com/FbpZT2JSoS

స్వయంభు ఫస్ట్‌ లుక్‌..

NIKHIL SIDDHARTHA’S NEW FILM ‘SWAYAMBHU’ WILL BE PAN-INDIA RELEASE… FIRST LOOK OUT NOW… On #NikhilSiddhartha’s birthday today, #TagoreMadhu – the presenter – unveils the #FirstLook of his new film #Swayambhu.

Directed by #BharatKrishnamachari… Music by #RaviBasrur… Produced… pic.twitter.com/fcriNU6nyV

— taran adarsh (@taran_adarsh) June 1, 2023