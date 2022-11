November 18, 2022 / 02:57 PM IST

కార్తికేయ 2 లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్‌ తర్వాత నిఖిల్ సిద్దార్థ (Nikhil), అనుప‌మ ప‌ర‌మేశ్వరన్ ‌(Anupama Parameswaran) కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న చిత్రం 18 పేజెస్ (18 Pages). ప‌ల్నాటి సూర్యప్రతాప్‌ డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. రొమాంటిక్ కామెడీ ఎంట‌ర్‌ టైన‌ర్‌గా వస్తున్న ఈ సినిమా నుంచి కొత్త అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్‌. 18 పేజెస్ నుంచి నన్నయ రాసిన.. ఫస్ట్‌ సాంగ్‌ను 2022 నవంబర్‌ 22 న విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.

నిఖిల్‌ మెట్రో రైలులో పుస్తకం చదువుతూ..తన ప్రేయసిని ఊహించుకుంటూ ఈ పాట పాడుకుంటాడని తాజాగా విడుదల చేసిన పోస్టర్‌ ద్వారా తెలుస్తోంది. ఈ చిత్రానికి స్టార్‌ డైరెక్టర్‌ సుకుమార్‌ క‌థ‌, స్క్రీన్ ప్లే అందిస్తుండటం విశేషం. అల్లు అరవింద్‌ సమర్పణలో గీతా ఆర్ట్స్‌, సుకుమార్‌ రైటింగ్స్‌ బ్యానర్లపై బన్నీ వాసు-సుకుమార్‌ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి గోపీ సుంద‌ర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్‌. 18 పేజెస్‌లో అనుప‌మ పరమేశ్వరన్‌ నందిని అనే యువ‌తిగా కనిపించనుంది.

ఇప్పటికే విడుదల చేసిన 18 పేజెస్ మోషన్‌ పోస్టర్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది. నిఖిల్ మరోవైపు స్పై సినిమా చేస్తుండగా.. షూటింగ్‌ పూర్తయింది. నిఖిల్‌ త్వరలో కార్తికేయ 3పై కూడా అప్‌డేట్‌ ఇవ్వనున్నట్టు ఇప్పటికే వార్తలు రాగా.. క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.

The soothing & beautiful 1st Single #NannayaRaasina from #18Pages will be out on Nov 22nd!❤️

A @GopiSundarOffl Musical 🎹@aryasukku @actor_Nikhil @anupamahere @dirsuryapratap #BunnyVas @lightsmith83 @NavinNooli @raparthysaran @SukumarWritings @GA2Official @adityamusic pic.twitter.com/nh9Ft6CcM4

