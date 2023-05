May 12, 2023 / 04:06 PM IST

SPY | గతేడాది కార్తికేయ 2 సినిమాతో పాన్ ఇండియా మార్కెట్‌లోకి ఎంటరయ్యాడు టాలీవుడ్‌ యువ హీరో నిఖిల్ (Nikhil). ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్ ప్రస్తుతం పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్‌ స్పై (SPY)లో నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. పాపులర్ ఎడిటర్‌ గ్యారీ బీహెచ్‌ ఈ చిత్రంతో డైరెక్టర్‌గా తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకునేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు. స్పై టీజర్‌ను మొట్టమొదటి సారి చారిత్రక ప్రదేశంలో లాంఛ్ చేయబోతున్నారు. ఇదే విషయాన్ని తెలియజేశాడు నిఖిల్

మే 15న న్యూఢిల్లీలోని కర్తవ్యపథ్‌ (రాజ్‌పథ్‌)లోని నేతాజీ సుభాష్‌ చంద్రబోస్‌ విగ్రహం వద్ద లాంఛ్ చేయడం గౌరవంగా భావిస్తున్నా. ఐకానిక్‌ ల్యాండ్ మార్క్‌ దగ్గర లాంఛ్‌ అవుతున్న మొట్టమొదటి టీజర్‌ను చూసేందుకు రెడీగా ఉండండి.. అంటూ స్పెషల్ వీడియోను షేర్ చేశాడు నిఖిల్. ఈ చిత్రాన్ని Ed Entertainments బ్యానర్‌పై కే రాజశేఖర్‌ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం స్పై చిత్రం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్‌ దశలో ఉంది.

ఈ మూవీలో ఐశ్వర్యా మీనన్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఆర్యన్ రాజేశ్‌ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి కే రాజశేఖర్‌ రెడ్డి నిర్మాతగా వ్యవహరించడమే కాకుండా ఈ సినిమాకు స్టోరీ కూడా అందిస్తుండటం విశేషం.స్పె నాన్ థ్రియాట్రికల్‌ రైట్స్‌ భారీ మొత్తానికి అమ్ముడుపోయాయని, అమెజాన్ ప్రైమ్‌ వీడియో రూ.40 కోట్లతో ఈ మూవీ నాన్ థ్రియాట్రికల్‌ రైట్స్‌ సొంతం చేసుకుందని ఓ వార్త ఇప్పటికే నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది.

సెట్స్‌పై ఉండగానే టాక్ ఆఫ్‌ ది టౌన్‌గా నిలుస్తున్న స్పై.. మరి విడుదలయ్యాక ఎలాంటి రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తుందనేది ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్ గా మారింది.

స్పై ఇంట్రెస్టింగ్‌ టీజర్‌ అప్‌డేట్‌

It’s an Honour to be able to Launch #SPY Movie teaser from NETAJI Statue at Kartavya Path (RajPath) New Delhi🔥this 15th May 🙏🏽

Brace yourselves for the FIRST-EVER movie teaser launch at the iconic landmark💥 #SubhasChandraBose#IndiasBestKeptSecret 🇮🇳 #SpyonJune29th… pic.twitter.com/Z8LW1HmBHA

— Nikhil Siddhartha (@actor_Nikhil) May 12, 2023