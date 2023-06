SPY | స్పై ప్రమోషన్స్ లో నిఖిల్ టీం బిజీబిజీ.. వీడియో వైరల్

June 20, 2023 / 03:21 PM IST

SPY | టాలీవుడ్‌ హీరో నిఖిల్ (Nikhil Siddhartha) పాన్ ఇండియా సినిమా స్పై (SPY)తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తోన్న విషయం తెలిసిందే. పాపులర్ ఎడిటర్‌ గ్యారీ బీహెచ్‌ దర్శకత్వం (డెబ్యూ) వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో ఐశ్వర్యా మీనన్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన స్పై టీజర్‌ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తుంది. స్పై జులై 29న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో నిఖిల్ టీం ప్రమోషన్స్ ను వేగవంతం చేసింది.

ఎవరూ ఊహించని స్థాయిలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో అన్ని ప్రధాన భాషల్లో విడుదల చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నట్టు సమాచారం. నిఖిల్‌ టీం ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా స్పై పోస్టర్లు అతికించిన కార్లతో భారీ రైడ్‌ను ప్లాన్ చేసింది. ఇప్పుడీ వీడియో నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది. ఈ చిత్రంలో ఆర్యన్ రాజేశ్‌ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు.

స్పై చిత్రాన్ని కే రాజశేఖర్‌ రెడ్డి Ed Entertainments బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీకి కే రాజశేఖర్‌ రెడ్డి నిర్మాతగా వ్యవహరించడమే కాకుండా స్టోరీ కూడా అందిస్తుండటం విశేషం. స్పైలో దగ్గుబాటి రానా (Rana Daggubati) కీలక పాత్రలో నటిస్తుండగా.. దీనిపై మేకర్స్ నుంచి అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. నిఖిల్ ఖాతాలో ది ఇండియా హౌజ్‌, స్వయంభు, కార్తికేయ 3 సినిమాలున్నాయి.

స్పై టీజర్‌లో మకరంద్ దేశ్‌పాండే భగవాన్ జీ ఫైల్స్ గురించి ప్రస్తావిస్తూ.. ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ సృష్టికర్త సుభాష్ చంద్రబోస్ విమాన ప్రమాదాన్ని కవర్-అప్ స్టోరీగా పేర్కొంటాడు. భారత దేశ నిగూఢ రహస్యమైన నేతాజీ మరణం మిస్టరీని ఛేదించే బాధ్యతను స్పై (నిఖిల్) కు అప్పగిస్తాడు. ఈ క్రమంలో సాగే యాక్షన్‌ సన్నివేశాలతో సినిమా ఉండబోతున్నట్టు టీజర్‌తో హింట్‌ ఇచ్చేశాడు డైరెక్టర్. స్పై ప్రస్తుం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్‌ దశలో ఉంది.

Promotions are reaching their peak momentum 💫 @actor_Nikhil ’s Most Anticipated and awaited Pan-Indian Movie #SPY Starts its Hunt in Highest Number of Theaters worldwide in all languages from June 29th ✨🤛

What a night to remember! 🌟

Our hero, Nikhil took everyone by surprise as he joined us for a heartfelt rendition of the beautiful single ‘Jhoom Jhoom Re’ from the movie SPY. 🎉

Here’s the Song🔥

– https://t.co/CPynBE8Ryu#IndiasBestKeptSecret 🇮🇳

WW Grand Release on June… pic.twitter.com/oYcOKICsR7

— 𝐕𝐚𝐦𝐬𝐢𝐒𝐡𝐞𝐤𝐚𝐫 (@UrsVamsiShekar) June 20, 2023