అనసూయతో కలిసి ‘తగ్గేదే లే..’ అంటున్న న్యూయార్క్‌ మేయర్‌

October 12, 2022 / 01:18 PM IST

Pushpa Movie: సుకుమార్, అల్లు అర్జున్ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కిన హ్యాట్రిక్ చిత్రం పుష్ప. ఈ సినిమాలోని పాటలు, అల్లు అర్జున్‌ లుక్‌, డైలాగ్స్‌కి ఫ్యాన్స్‌ ఫిదా అయ్యారు. ముఖ్యంగా చిత్తూరు యాసలో బన్నీ చెప్పే ‘తగ్గేదే లే’ డైలాగ్‌ ఈ సినిమాకు హైలెట్‌గా నిలిచింది. ఈ డైలాగ్‌ను ప్రస్తుతం చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్ద వాళ్ల వరకూ వివిధ రకాలుగా వాడుతున్నారు. తాజాగా యాంకర్‌ అనసూయతో కలిసి న్యూయార్క్‌ మేయర్‌ ఈ డైలాగ్‌తో సందడి చేశారు.

దసరా సందర్భంగా ఇటీవలె న్యూయార్క్‌లోని తెలుగు సంఘం ఓ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. ఆ కార్యక్రమానికి యాంకర్ అనసూయ, సింగర్ మంగ్లీ హాజరయ్యారు. ముఖ్య అతిథిగా ఆ నగర మేయర్ పాల్గొని.. తెలుగు వాళ్లతో కలిసి బతుకమ్మ పండుగలో పాలు పంచుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా అనసూయతో కలిసి ‘తగ్గేదే లే‘ అని పుష్ప గెస్చర్ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది. వీడియో చూసిన బన్నీ అభిమానులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ‘మా భారతీయ చిత్రం పుష్పపై ప్రేమని, అభిమానాన్ని చూపించినందుకు న్యూయార్క్‌ మేయర్‌కి ధన్యవాదాలు. ఈ కార్యక్రమాన్ని గ్రాండ్ సక్సెస్ చేసినందుకు అనసూయ, మంగ్లీకి ధన్యవాద అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

Thank you @NYCMayor for Showing Your Love towards Our Indian Film #Pushpa ❤️ !

Special Thanks and Congratulations to our @anusuyakhasba gaaru and #mangli for making the event grand Successful

Video By : @NYCMayorsOffice@alluarjun • #Anasuya • #AlluArjun • @PushpaMovie pic.twitter.com/3kAX1eRnma

— PushpaTheRule ⭐ (@uicaptures) October 10, 2022