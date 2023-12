December 8, 2023 / 11:05 AM IST

Netflix Co Ceo | టాలీవుడ్ దర్శకధీరుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి (SS Rajamouli) తెరకెక్కించిన ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ (RRR Movie) చిత్రం ఎంతటి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిందో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ఈ చిత్రం భాషతో సంబంధం లేకుండా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అదరగొట్టింది. ఆడియన్స్ ను మెప్పించడంతో పాటు బాక్సాఫీస్ వద్ద కాసుల వర్షం కురిపించింది. ఎన్నో అంతర్జాతీయ అవార్డులను కొల్లగొట్టింది. అంతేకాదు, భారతీయ సినిమా ఖ్యాతిని ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ చిత్రం ఆస్కార్ వేదిక వరకూ తీసుకెళ్లింది. ఈ చిత్రంలోని ‘నాటు నాటు’ పాట ప్రతిష్ఠాత్మక ఆస్కార్ అవార్డును గెలుచుకుంది. అయితే ఈ చిత్రం ఆస్కార్ స్థాయిలో వెలుగులు విరజిమ్మిన నేపథ్యంలో టాలీవుడ్ గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ ఫేమ్ అంతర్జాతీయ స్థాయికి చేరింది. హాలీవుడ్ నుంచి కూడా రామ్ చరణ్‌కి ఆఫర్స్ వెల్లువలాగ వస్తూనే ఉన్నాయి.

ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ కో- సీఈవో టెడ్‌ సరాండొస్‌ (Ted Sarandos) గురువారం హైదరాబాద్‌లో అడుగుపెట్టి నేరుగా టాలీవుడ్ గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నివాసానికి విచ్చేశారు. ఇక ఈ భేటీలో రామ్‌ చరణ్‌తో పాటు మెగాస్టార్ చిరంజీవి, సాయిధరమ్‌ తేజ్‌ (Sai Dharam Tej), వైష్ణవ్‌ తేజ్‌ (Vaishnav Tej) నిర్మాత శోభు యార్లగడ్డ తదితరులు ఉన్నారు. వీరందరితో టెడ్‌ సరదాగా కాసేపు ముచ్చటించారు. అనంతరం భారత్‌లో తమ తదుపరి ప్రణాళికల గురించి, వ్యాపార విస్తరణ, సినిమాలు తదితర అంశాలపై చర్చించారు. ఇక ప్ర‌స్తుతం దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి. మ‌రోవైపు.. ఈ భేటీ క్యాజువల్‌గా జ‌రిగిందా.. ఏదైనా ప్రాజెక్టు కోసం జ‌రిగిందా అంటూ నెటిజ‌న్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

A meeting of minds and memorable moments unfolds. 😍🤘

Netflix CEO #TedSarandos, upon landing in Hyderabad, headed directly to the residence of Global star @AlwaysRamCharan, sharing delightful moments with him & Mega Star @KChiruTweets Garu.#RamCharan #Chiranjeevi #Netflix… pic.twitter.com/RoZQG5umLl

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) December 7, 2023