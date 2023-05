Nenu Student Sir Team Gives New Release Date

Nenu Student Sir | నేను స్టూడెంట్‌ సర్‌ టీం నుంచి కొత్త రిలీజ్ డేట్‌

Nenu Student Sir | టాలీవుడ్ యాక్టర్ బెల్లంకొండ గణేశ్‌ (Bellamkonda Ganesh) నటిస్తోన్న లేటెస్ట్‌ ప్రాజెక్ట్‌ 'నేను స్టూడెంట్‌ సర్‌' (Nenu Student Sir). ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల ముందుకు రావాల్సిన ఈ చిత్రం వాయిదా పడుతూ వస్తోంది. తాజాగా కొత్త విడుదల తేదీని ప్రకటించారు మేకర్స్‌.

May 12, 2023 / 01:13 PM IST

Nenu Student Sir | స్వాతి ముత్యం సినిమాతో హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చాడు టాలీవుడ్ యాక్టర్ బెల్లంకొండ గణేశ్‌ (Bellamkonda Ganesh). ఈ యంగ్ యాక్టర్‌ నటిస్తోన్న లేటెస్ట్‌ ప్రాజెక్ట్‌ ‘నేను స్టూడెంట్‌ సర్‌’ (Nenu Student Sir). రాఖీ ఉప్పలపాటి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. అవంతిక దస్సానీ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌ పోషిస్తోంది. ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల ముందుకు రావాల్సిన ఈ చిత్రం వాయిదా పడుతూ వస్తోంది. తాజాగా కొత్త విడుదల తేదీని ప్రకటించారు మేకర్స్‌.

జూన్‌ 2న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేస్తున్నట్టు తెలియజేస్తూ కొత్త లుక్‌ ఒకటి విడుదల చేశారు. యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో వస్తున్న ఈ చిత్రంలో టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్‌ కమ్‌ డైరెక్టర్‌ సముద్రఖని పోలీసాఫీసర్‌ అర్జున్‌ వాసుదేవన్‌ పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. సునీల్‌ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని ఎస్వీ2 ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ బ్యానర్‌పై నాంది ఫేం సతీశ్‌ కుమార్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు. మహతి స్వరసాగర్‌-అనిత్‌ మదాడి సంగీతం అందిస్తున్నారు.

నేను స్టూడెంట్‌ సర్‌లో శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్‌, చరణ్‌ దీప్‌, ఆటో రాంప్రసాద్, ప్రమోదిని ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా నుంచి ఇప్పటికే విడుదల చేసిన టీజర్‌తోపాటు మాయే మాయే సాంగ్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది. ఈ చిత్రం రాఖీ ఉప్పలపాటికి దర్శకుడిగా తొలి సినిమా కాగా.. ఈ మూవీకి కృష్ణ చైతన్య కథనందించాడు.

Date LOCK Aindhi🔒

Student ready Ayyadu💥

Come witness the thrilling journey of Avula Subbarao at your nearest theatres💥#NenuStudentSir! on JUNE 2nd❤️‍🔥#GaneshBellamkonda @thondankani @avantikadassani #RakhiUppalapati @NaandhiSATISH #MahathiSwaraSagar @adityamusic pic.twitter.com/Xt2lU2U6gy

— 𝐒𝐕𝟐 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 (@SV2Ent) May 12, 2023

