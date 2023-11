November 8, 2023 / 12:23 PM IST

NBK 109 Movie | 2023లో వరుసగా వీరసింహారెడ్డి, భగవంత్‌ కేసరి సినిమాలతో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్టందుకున్న వన్ అండ్ ఓన్లీ టాలీవుడ్ సీనియర్ హీరో అంటే బాలకృష్ణ అని చెప్పక త‌ప్ప‌దు. ఇక ఈ సినిమాలు ఇచ్చిన జోష్‌తో మ‌రో బ్ల‌క్ బ‌స్ట‌ర్ కాంబోను లైన్‌లో పెట్టాడు బాల‌య్య. బాలకృష్ణ తాజాగా న‌టిస్తున్న క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ NBK 109. వాల్తేరు వీరయ్యతో ఈ ఏడాది బ్లాక్ బస్టర్ అందుకున్న బాబీ ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. తాజాగా ఈ సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభమైంది. ఈ మేరకు మేకర్స్ ప్రీ లుక్ పోస్టర్‌ను రిలీజ్ చేశారు.

ఇక ఈ పోస్ట‌ర్‌లో గొడ్డలికు ఓ కళ్లజోడును జోడించి.. అందులో ఎగిరిపడుతున్న విలన్లు చూపించారు మేక‌ర్స్. ఇక అదే గొడ్డలికి ఓ లాకెట్‌ను కూడా ఉంది. అంతేకాకుండా బ్లడ్ బాత్ కా బ్రాండ్ నేమ్, వయోలెన్స్ కా విజిటింగ్ కార్డ్ అంటూ వీర లెవల్ ఎలివేషన్‌తో ఆ పోస్టర్‌కు బాబీ క్యాప్షన్ జోడించారు. చూస్తుంటే ఈ సారి మ‌రింత పవర్‌ఫుల్‌ రోల్‌లో బాల‌య్య ఉండబోతున్న‌ట్లు తెలుస్తుంది. ఇక ఈ ఏడాది వాల్తేరు వీరయ్య సినిమాతో సూపర్ సక్సెస్ అందుకున్న బాబీ.. తన నెక్ట్స్ ప్రాజెక్ట్‌లో బాలకృష్ణను ఎలా చూపించబోతున్నాడోనని బాల‌య్య అభిమానులతో పాటు మూవీ లవర్స్ ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్నారు.

Blood Bath Ka Brand Name 🩸

𝑽𝑰𝑶𝑳𝑬𝑵𝑪𝑬 𝒌𝒂 𝑽𝑰𝑺𝑰𝑻𝑰𝑵𝑮 𝑪𝑨𝑹𝑫 🪓👓 #NBK109 Shoot begins today!! 📽️

Beginning a new journey with our Natasimham #NandamuriBalakrishna garu 😍

I seek your blessings and support, as always. 🙏❤️#NBK109ShootBegins 💥@vamsi84… pic.twitter.com/bYl7izkWAB

