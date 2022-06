మూడుముళ్ల బంధంతో ఒక్కటైన నయనతార, విఘ్నేష్‌ శివన్‌

June 9, 2022 / 12:35 PM IST

చెన్నై: ప్రముఖ నటి నయనతార, దర్శకుడు విఘ్నేష్‌ శివన్‌ వివాహ వేడుక ఘనంగా జరిగింది. తమిళనాడులోని మహాబలిపురంలో ఉన్న ఓ హోటల్‌లో ఈ ప్రేమ పక్షులు మూడుముళ్ల బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. దక్షిణాది సంప్రదాయ పద్ధతిలో జరుగుతున్న వీరి వివాహ వేడుకకు సూపర్‌స్టార్‌ రజనీకాంత్‌, బాలీవుడ్‌ నటుడు షారుఖ్‌ ఖాన్‌, ప్రముఖ నిర్మాత బోణీ కపూర్‌, దర్శకుడు అట్లీ, రాధికా శరత్‌ కుమార్‌, విజయ్‌ సేతుపతి, కార్తి, పలువురు రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరయ్యారు.

Latest Picture of India's Biggest Megastar #ShahRukhKhan𓀠 at His #Jawan Co-star Nayanthara's Wedding. ❤️

Most Handsome Jawan – @iamsrk. 🔥 pic.twitter.com/bSUrKhr2sG

— Arijit (@SRKzArijit) June 9, 2022